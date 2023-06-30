Квартиру сестры уже снесли, – Андрей Бедняков рассказал, что с домом его родителей в Мариуполе

Телеведущий Андрей Бедняков родился и вырос в Мариуполе, который российские оккупанты практически стерли с лица земли. Там знаменитость имел две квартиры – в одной жила его сестра, в другой – мама, умершая во время осады города.

В интервью Бедняков рассказал, что сейчас с его недвижимостью во временно оккупированном Мариуполе. Он признается, что боится потерять вещи, которые напоминают ему о маме.

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По словам ведущего, дом, в котором была квартира его сестры, уже снесли оккупанты. О квартире матери шоумен даже боится спрашивать, ведь там у него было много воспоминаний.

Одну снесли, но это уже была квартира сестры. Я был там прописан, но отдал сестре. Дом снесли, к сожалению. А там, где мамина квартира, вроде бы еще стоит, но я не знаю. Я боюсь спрашивать… Она вроде бы стоит, пока,

– заявил Бедняков.

Телеведущий говорит, что в квартире мамы сейчас живут знакомые, которые за ней ухаживают. Он откровенно говорит, что не боится потерять саму недвижимость, но ему страшно потерять вещи, которые там находятся, потому что это воспоминания.

"Я не боюсь, что заберут квартиру. Я не боюсь, что снесут дом. боюсь, что я не достану фотографии мои, мамы, бабушки, отца, детские грамоты, мамины какие-то вещи, отца вещи... Вот этого я боюсь, а за квартиру не переживаю", – ответил Андрей.



Андрей Бедняков с мамой / Фото с его инстаграммы

Он объяснил, что за саму квартиру ему не страшно, потому что когда вернется Украина, это все можно восстановить. "Я уже в "Дии" одно заявление подавал за разрушенное имущество", – рассказал Бедняков.

Смотрите интервью с Андреем Бедняковым: видео

Напомним, что мама Андрея Беднякова умерла во время осады Мариуполя. После оцепления города россиянами женщина впала в кому, и хотя ее удалось вывезти из-под обстрелов, 6 апреля 2022 года ее сердце остановилось. Валентина Николаевна так и не увидела своего второго внука, сына Андрея Беднякова, родившегося в конце октября 2022 года

Ранее шоумен откровенно рассказал, что плохо спит из-за того, что родной Мариуполь снится ему чуть ли не каждую ночь.