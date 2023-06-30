Артист заявил, что не может заставить себя уехать в Одессу. Ему тяжело будет там находиться, поскольку в городе часто проводят разные концерты и открыто много клубов. Однако мужчина объяснил, что это только его выбор, и он не хочет никого обидеть своими словами.

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Украинский телеведущий отметил, что в общем-то он может сейчас развлекаться даже пьет алкоголь. Однако он не посещает бассейны и караоке.

Я не могу морально. Это не камень в чей-то огород. Я ни разу не был в бассейне. У каждого своя психология. Я могу развлекаться, я пью алкоголь. Но есть две вещи, которые я не делал после начала полномасштабной войны: это бассейн и караоке. В Одессе я не был. Не могу заставить себя туда уехать. Потому что это концерты, клубы,

– сказал Андрей.

Также ведущий рассказал, что ему предлагали провести свадьбу за границей, но он не может заставить себя туда поехать, когда украинцы воюют с российскими захватчиками.

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