На прогулке в Киеве: Андрей Бедняков показал первое общее фото с маленьким сыном
Источник:Андрей Бедняков
Шоумен Андрей Бедняков показался на фото со своим сыном Остапом. Недавно его жена с детьми вернулись в Украину.
Украинский ведущий Андрей Бедняков недавно встретился с семьей. Его жена Анастасия Короткая вместе с детьми приехали в Украину впервые со времени полномасштабной войны.
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Андрей Бедняков показал сына
Теперь шоумен опубликовал на странице, вероятно, первое совместное фото с 9-месячным сыном Остапом. Звездный отец позировал с мальчиком на берегу Днепра, а на фоне виднелся Киев.
Это мой сын. Остап Алексеевич,
– с юмором подписал фото Андрей Бедняков.
Андрей Бедняков с сыном / Фото из инстаграма Андрея Беднякова
Фотография собрала множество предпочтений и комментариев и шуток от фанатов и звездных коллег:
- "Классный";
- "Точно Алексеевич, а не Анастасиевич?";
- "Копия Насти";
- "Остап красавчик";
- "Алексеевич, Андреевич, какая разница. Главное, пусть растет бодрым и улыбающимся в свободной Украине".
Андрей Бедняков и Настя Короткая – родители во второй раз
Напомним, Андрей Бедняков и Анастасия Короткая стали родителями второй раз 20 октября. Шоумен трогательно поблагодарил жену за сына и извинился, что снова пропустил появление на свет своих детей. Впоследствии Настя Короткая объявила, что малыша назвали Остапом.
Остап Бедняков родился в США, поэтому получил американское гражданство. Но супруга Андрея Беднякова заверила, что позже он получит украинское.
В июле жена Андрея Беднякова наладила вопрос с документами и с двумя детьми вернулась в Украину. Вероятно, семья отправится на отдых в Закарпатье.