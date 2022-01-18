Анатолия Анатолича обокрали в Майами: что пропало у ведущего
Источник:инстаграм Анатолия Анатолича
Украинский ведущий Анатолий Анатолич отдыхает в США вместе с семьей. На днях он сообщил об инциденте, который произошел с ним в Майами.
Известный телеведущий Анатолий Анатолич уже несколько недель проводит в Майами, где отдыхает с женой и детьми. Но на днях с ним случилась неприятная ситуация.
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Анатолия Анатолича обокрали
Ведущий сообщил, что в Соединенных Штатах его обокрали. Как рассказал Анатолий, бездомные украли у него скейт.
Анатолия Анатолича обокрали / Фото из инстаграм-сториз
Скейт телеведущего обошелся ему в 180 долларов (более 5 тысяч гривен).
Если увидите в Майами бомжа на таком лонгборде, заберите его (лонгборд). Это мой!
– высказался Анатолий Анатолич.
Анатолия Анатолича обокрали / Фото из инстаграм-сториз
Анатолия Анатолича обокрали / Фото из инстаграм-сториз
Также Анатолий Анатолич рассказал, как все произошло. По его словам, скейт лежал в багажнике автомобиля. На дороге багажник неожиданно открылся, а скейт выпал. Пока ведущий выходил из автомобиля, его уже забрали.
"Довольные бомжи сидят, кто-то из них, пожалуй, этот скейт и забрал. Надеюсь, что он достанется какому-то хорошему мальчику, у которого не было возможности приобрести такой, но теперь он у него есть", – поделился Анатолий.
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