Внук Софии Ротару, сбежавший за границу, вспомнил о войне и моральном достоинстве
Источник:Анатолий Евдокименко
Внук украинской певицы Софии Ротару пошел по ее стопам и стал музыкантом. Анатолий Евдокименко теперь строит карьеру под псевдонимом SHMN. Еще в прошлом году он уехал за границу и теперь упомянул о войне в Украине.
Ранее Анатолий Евдокименко заявлял, что был вынужден уехать с Украины, чтобы начать новую жизнь. Сейчас 29-летний внук Ротару живет в Европе.
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Внук Софии Ротару вспомнил о войне в Украине
Анатолий скоро выпустит новый музыкальный альбом под названием "Amadeus". По этому случаю музыкант дал интервью журналу Metal.
Фрагментами беседы он поделился в своей инстаграмме. Его пост лайкнули его сестра Соня, отец Руслан Евдокименко и бабушка София Ротару.
Евдокименко считает, что проблемы в настоящее время следует решать через единство. SHMN заявил, что пандемия коронавируса и война сильно повлияли на людей. Лично он ощутил влияние радикальных трансформаций мира и общества.
Недавняя пандемия и война оказывают огромное влияние на человечество, поэтому я считаю, что для нас важно сохранять моральное достоинство и искать решения через единство.
– заявил Анатолий.
Внук Ротару также сказал, что технологический процесс на шаг впереди эволюции человечества – это приводит к всемирному неврозу.
Где сейчас София Ротару
После начала полномасштабного вторжения народная артистка Украины редко выходит на связь. Фаны предполагали, что Ротару с сыном уехала за границу. На днях ее сестра Аурика рассекретила, где сейчас живет певица. Оказывается, она не покинула страну во время войны.
София Ротару до сих пор живет в своем доме в элитном поселке Пятихатки под Киевом. Именно туда артистка переехала на постоянное место жительства после оккупации Крыма. С ней живет и ее сын с семьей.