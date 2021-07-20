Анатолий Анатолич стал отцом в третий раз: первое фото с малышом
Источник:инстаграм Анатолия Анатолича
Популярный шоумен Анатолий Анатолич стал многодетным отцом. Жена Юлия родила ему сына, которого назвали Нилом. Ведущий впервые присутствовал на родах, поэтому публично выразил восторг любимой.
Третий ребенок звездных супругов родился в среду, 20 августа. В частный роддом столицы Анатолий Анатолич отправился ночью, посреди съемки праздничного концерта ко Дню независимости Украины.
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В 13:13 с весом 4,06 килограмма и ростом 55 сантиметров у нас появился сын Нил! Красивый, хороший, предвижу – умный и с хорошим чувством юмора,
– поделился Анатолий Анатолич.
Он впервые поддерживал жену во время родов и прошел с ней все сложные, прекрасные, тяжелые, фантастические этапы. Многодетный отец признался, что поражен силой Юлии.
"Юля, ты такая сильная! Я подозревал, но теперь знаю точно. О том, какая ты еще, я постоянно тебе напоминаю, а вот сегодня окончательно убедился еще и в этом. Спасибо партнерским родам", – с любовью написал шоумен.
На личной странице в инстаграме Юлия объяснила, почему назвали сына необычным именем Нил. Они рассматривали только те имена, в которых есть буква "л", как у каждого члена их семьи. Супруги остановились именно на этом, ведь оно означает "чемпион".
"Мы долго думали, как назвать сына, и выбрали имя, которое полностью отражает внутренний мир нашей семьи. Мы выбирали короткое международное имя, сильное, с прекрасным значением и характеристиками. Когда мы увидели сына, убедились, что по-другому его назвать просто нельзя", – рассказала жена Анатолича.
С пополнением семью поздравили друзья из шоу-биза:
- Лилия Ребрик: "Толич! Счастье, берегите! Наслаждайтесь! Радуюсь безмерно";
- Юлия Санина: "Поздравляем";
- Соломия Витвицкая: "Класс, поздравляю";
- MamaRika: "Урааа";
- Елена Войченко: "Поздравляю. С днем рождения Нила";
- Андрей Бедняков: "Поздравляю! Крестным быть не могу, прости".