Анатолий Анатолич трогательно рассказал об отце, которого потерял в 2 года: архивное фото
Источник:инстаграм Анатолия Анатолича
Украинский телеведущий Анатолий Анатолич на днях стал многодетным отцом. Новое трогательное сообщение он решил посвятить своему папе, которого потерял в 2-летнем возрасте.
Успешный украинский телеведущий Анатолий Анатолич 20 августа стал многодетным отцом – у него родился сын. Однако новая публикация в инстаграме посвящена именно папе ведущего.
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Анатолий Анатолич рассказал об отце
Ведущий рассказал, что когда ему было 2,5 года, отец умер. Как рассказала мать Анатолия, его папа исчез на определенный период после рождения сына.
Да и в роддом он приходил один раз и не в лучшем состоянии. Но где-то через год после моего появления, он изменился, перестал употреблять и превратился в образцового отца семейства. К сожалению, это длилось недолго,
– признался артист.
"Он погиб в драке зимой 86-го года. Он получил несколько ножевых ранений от своего друга детства, с которым в свое время они занимались нехорошими делами. И спустя годы они выясняли свои отношения в таком виде. Поэтому я не помню своего отца", – добавил Анатолич.
Телезвезда поделился, что видел отца только на фото, а воспоминаний о нем не осталось. Но мужчина знает, что его папа был душой компании, популярным у девушек и все его любили.
Я вырос таким, каким вы меня знаете, благодаря маме, бабушке и прабабушке. Короче, безотцовщина. И вот я отец мальчика. И, конечно, я переживаю, каким папой я буду для него. И, конечно, я мечтаю пойти с ним на футбол или покататься на скейтах,
– отметил Анатолий Анатолич.
Он добавил, что уже знает себя как папу, однако на этот раз он стал отцом сына: "Хочу, чтобы у Нила был папа, которым он будет гордиться, и которого не нужно вспоминать по фото. Чего всем папам и желаю".
Анатолий Анатолич с сыном / Фото из инстаграма Анатолия Анатолича
Анатолий Анатолич с отцом / Фото из инстаграма Анатолия Анатолича
Анатолий Анатолич стал отцом сына: что известно
- В феврале стало известно, что Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом.
- Через несколько недель мужчина рассекретил, что у дочерей Алисы и Лолиты родится братик.
- В среду, 20 июля, посреди съемок праздничного концерта ко Дню независимости Украины, Анатолий Анатолич отправился в роддом.
- Он впервые участвовал в партнерских родах. Ведущий признался, что поражен силой своей жены.