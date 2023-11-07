Анатолий Анатолич общался на русском языке на мероприятии в США: как он объяснил свой поступок

Телеведущий Анатолий Анатолий часто проводит благотворительные мероприятия за границей, где собирает деньги на ВСУ. На днях в сети появилось видео, как на одном мероприятии Анатолич общается по-русски.

На ведущего сразу "полилась" критика. Однако Анатолий Анатолич заверил, что измены здесь нет. Он объяснил, почему это произошло.

Интересно "Звоните в похоронное бюро": экспиарщица потролила предательницу Регину Тодоренко, живущую в России

Почему Анатолич общался на русском

В сети опубликовали видео, на котором украинский ведущий Анатолий Анатолич проводит мероприятие Big Money Forum в США на русском языке.

Впоследствии ведущий побеседовал с журналистами и объяснил инцидент. Оказывается, он вел мероприятие на трех языках – на украинском, английском и русском. А делал он это по просьбе организаторов.

Ивент был полностью благотворительным, все средства пошли в UNITED24. Я вел на украинском, английском и некоторые вещи дублировал на русском, поскольку в зале были казахи, молдаване, латыши и эстонцы. Даже белорусы и, возможно, бывшие россияне, ныне американцы,

– ответил Анатолич.

Однако ведущий отметил, что каждому из гостей в начале инвента было озвучено, что билет – это уже автоматический донат на дроны для уничтожения окупантов.

Анатолич говорил по-русски на западе в США: видео

Анатолич провел четыре мероприятия в разных американских штатах. По его словам, все они были благотворительными – средства были направлены на счет UNITED24, а оттуда на помощь ВСУ.

Анатолича критиковали и за выезд за границу