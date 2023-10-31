Ведущего возмутило, что украинцы за рубежом критикуют действия ВСУ на передовой. Поэтому Анатолич поделился своими мыслями по этому поводу.

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Анатолич ответил на хейт

Ведущий провел несколько дней за границей, где принимал участие в благотворительных мероприятиях по помощи Украины. Он признался, что в каждом городе собрал по 3-4 миллиона гривен помощи.

Кроме того, Анатолич объяснил, как ему удалось уехать за границу. Ведущий напомнил, что он отец трех детей, поэтому может легально выезжать за пределы Украины во время войны.



Анатолий Анатолич ответил на хейт / Скриншот с его инстаграмм-сторис

Анатолич резко обратился к мужчинам

Ведущий выразил возмущение мужчинами, которые негативно высказываются об украинской армии.

По мнению ведущего, повседневные посты, в которых люди жалуются на непогоду, не слишком уместны. Ведь в это время украинские защитники находятся в окопах. Анатолия возмутила критика мужчин в сторону линии фронта.

"Никто из мужчин, кто не в форме, не имеет права критиковать армию. Критиковать власть, бороться с коррупцией – да, обязательно. Но рассказывать что-то там на фронте не так, как ты себе придумал – нет", – подчеркнул ведущий.

Еще резче Анатолич высказался в сторону мужчин, находящихся за границей. Шоумен считает, что они не вправе осуждать Украину.

Что-то рассказывать, о том, как здесь жить в Украине, что делать, что менять, и тем более рассказывать разную фигню в стиле Трушковского и других инфоцыганов – нет. Завалите е***ку и сидите дальше. Помогаете – супер, но мысли ваши пока не интересует,

– заявил шоумен.

По его словам, наша жизнь теперь подчинена ВСУ, а единственный шанс на нормальную жизнь – это победа.

Анатолий Анатолич добавил, что на пост его вдохновили мысли об усталости. Он убежден, что сейчас нельзя скулить, а надо собирать себя и работать.

Анатолич раньше обращался к украинцам за границей