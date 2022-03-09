Анатолий Анатолич остроумно рассказал, как украинцам нужно отвечать на российскую пропаганду

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич дал пять советов украинцам, которые сталкиваются с бессмысленными упреками, что в Украине у власти фашисты, неонацисты и бандеровцы.

Своеобразный "мастер-класс" Анатолий Анатолич распространил в своем инстаграме. Мужчина навел факты, которыми опроверг весь абсурд российской пропаганды.

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Первым фактом стало то, что у президента Украины – Владимира Зеленского еврейские корни. Анатолич саркастически сказал: "Получается, наш президент неонацист, националист и еврей".

Телеведущий также рассказал, что Израиль участвует в поддержке украинского народа. За время войны с российским оккупантом, в столице этой страны состоялся самый большой в истории митинг в поддержку украинцев. Странно, что Израиль поддерживает неонацистскую Украину.

Вспомнил Анатолич и о националистических и ультраправых партиях, которые в 2019 году выдвинули своего кандидата в президенты Украины. "Он получил 1,5 процента голосов и понятно, что победить не мог", – объяснил мужчина.

Четвертым фактом стало то, что в Украине на законодательном уровне запрещены неонацистская и неофашистская пропаганды. Звезда призвал объяснять и придавать факты людям, все же верящим в глупость российской пропаганды. Если же предыдущие способы бездействуют, то мужчина посоветовал использовать главный аргумент и послать "оппонента" за российским кораблем.

Напомним, что ранее Анатолий Анатолич рассказал о том, как он вместе с женой и тремя детьми уехал из собственного дома под Вышгородом. Мужчина решил перебраться в более безопасное место, после того, как несколько дней прятался с родней в подвале.

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