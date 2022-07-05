Будут где-то крутиться, – Анастасия Приходько сказала, какая судьба ждет ее русскоязычные хиты

Практически все хиты Анастасии Приходько русскоязычные, но переписывать их она не собирается. Певица говорит, что лучше напишет новое, чем будет переводить на украинский старое.

Первую популярность Анастасия Приходько приобрела не в Украине, а в России, так что не удивительно, что на пике славы выпускала русскоязычные песни. Ее до сих пор знают как исполнительницу треков "Мама", "Любила", "Три зимы". Однако, за этот хитовый репертуар артистка не держится.

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Что будет с русскоязычными песнями Приходько

Зачем мне старое переводить? Давайте строить новое. Я с радостью петь их не буду. Зачем они мне нужны? Это была история, которая была тогда. Все, закрыли тему, идем дальше строить новое государство, новое украинское пространство, новую украинскую культуру, петь новые украинские песни,

– упорно заявила Анастасия Приходько.

"Я не тот человек, который за что-то будет трястись. Если они где-то будут крутиться, я ничего не сделаю. А лично зачем мне петь?" – добавила звезда.

Что о своих русскоязычных треках говорят другие украинские артисты