Жена Андрея Беднякова ради своей безопасности и безопасности детей живет в США. Там она воспитывает дочь и новорожденного сына. В инстаграм-сториз Анастасия Короткая ответила на вопросы от поклонников.

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Жена Беднякова о том, как справляется с детьми

Анастасия Короткая рассказала, как справляется двоим детям. Она поделилась, что многое из своей рутины не успевает, но пытается заботиться о себе. Ведущая также поделилась кадрами из своих будней.

Да я ничего не успеваю. Нормальный массаж лица уже пол года не делала, маникюр вообще молчу. Но для себя решила, что обязательно каждый день чищу зубы (мамы новорожденных меня поймут), умываюсь в холодном душе и застилаю кровать! Чтобы чувствовать себя человеком,

– поделилась жена Беднякова.



Жена Беднякова о материнстве / Фото с инстаграм-сториз

Также Анастасия призналась, хорошо ли восприняла старшая дочь новорожденного братика. "Она его очень ждала. Но немного ревности тоже было. Сейчас очень любит. Все время целует и хочет взять на руки. Посмотрим, как дальше будет, когда начнет ее игрушки забирать".



Жена Беднякова о материнстве / Фото с инстаграм-сториз

Отметим, что недавно Анастасия рассекретила имя новорожденного сына. Малыша решили назвать Остапом.

Когда узнала о беременности

Ведущая Анастасия Короткая рассказала, что узнала о беременности еще до начала вторжения – в День святого Валентина, да еще случайно.



Жена Беднякова о материнстве / Фото с инстаграм-сториз

Отметим, что рассекретила свою беременность жена Андрея Беднякова в начале сентября – тогда она опубликовала фото с округлым животом. Уже через несколько недель стало известно, что семья звезд пополнилась малышом.