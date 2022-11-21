Жена Андрея Беднякова ради своей безопасности и безопасности детей живет в США. Там она воспитывает дочь и новорожденного сына. В инстаграм-сториз Анастасия Короткая ответила на вопросы от поклонников.
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Жена Беднякова о том, как справляется с детьми
Анастасия Короткая рассказала, как справляется двоим детям. Она поделилась, что многое из своей рутины не успевает, но пытается заботиться о себе. Ведущая также поделилась кадрами из своих будней.
Да я ничего не успеваю. Нормальный массаж лица уже пол года не делала, маникюр вообще молчу. Но для себя решила, что обязательно каждый день чищу зубы (мамы новорожденных меня поймут), умываюсь в холодном душе и застилаю кровать! Чтобы чувствовать себя человеком,
– поделилась жена Беднякова.
Жена Беднякова о материнстве / Фото с инстаграм-сториз
Также Анастасия призналась, хорошо ли восприняла старшая дочь новорожденного братика. "Она его очень ждала. Но немного ревности тоже было. Сейчас очень любит. Все время целует и хочет взять на руки. Посмотрим, как дальше будет, когда начнет ее игрушки забирать".
Жена Беднякова о материнстве / Фото с инстаграм-сториз
Когда узнала о беременности
Ведущая Анастасия Короткая рассказала, что узнала о беременности еще до начала вторжения – в День святого Валентина, да еще случайно.
Жена Беднякова о материнстве / Фото с инстаграм-сториз