Амадор Лопес со слезами на глазах вспомнил последнее сообщение от Нины Матвиенко

Хореограф Амадор Лопес рассказал о последних словах, которые услышал от покойной Нины Матвиенко. Это была мотивация и поддержка легендарной певицы.

Танцовщик и певец Амадор Лопес активно гастролировал с концертами в поддержку военных. Народная артистка Нина Матвиенко выступала вместе с ним.

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По словам Амадора, последние концерты давались певице тяжело. Но даже тогда она не опускала руки.

"Я чувствовал, что ей немножко тяжело. Я всегда ей говорил, чтобы подержать кофе или чемодан. "Ты что! Я старо? Я сама могу!". Я думал, что она устала, потому что очень много концертов", – признался хореограф.

О последнем сообщении от Нины Матвиенко Амадор Лопес вспомнил со слезами на глазах. Артистка поддержала его и показывала свой боевой дух.

Она направила мне голосовое сообщение, не хотела, чтобы ее видели. Она была в госпитале, до последнего улыбалась и говорила: "Я тебя очень люблю, иди вперед и все будет хорошо. Я здесь немного полежу, немного устала, а дальше будем гастролировать для того, чтобы помогать нашим ребятам",

– вспомнил шоумен.

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