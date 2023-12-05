Амадор Лопес со слезами на глазах вспомнил последнее сообщение от Нины Матвиенко
Источник:"Невероятная правда о звездах"
Хореограф Амадор Лопес рассказал о последних словах, которые услышал от покойной Нины Матвиенко. Это была мотивация и поддержка легендарной певицы.
Танцовщик и певец Амадор Лопес активно гастролировал с концертами в поддержку военных. Народная артистка Нина Матвиенко выступала вместе с ним.
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По словам Амадора, последние концерты давались певице тяжело. Но даже тогда она не опускала руки.
"Я чувствовал, что ей немножко тяжело. Я всегда ей говорил, чтобы подержать кофе или чемодан. "Ты что! Я старо? Я сама могу!". Я думал, что она устала, потому что очень много концертов", – признался хореограф.
О последнем сообщении от Нины Матвиенко Амадор Лопес вспомнил со слезами на глазах. Артистка поддержала его и показывала свой боевой дух.
Она направила мне голосовое сообщение, не хотела, чтобы ее видели. Она была в госпитале, до последнего улыбалась и говорила: "Я тебя очень люблю, иди вперед и все будет хорошо. Я здесь немного полежу, немного устала, а дальше будем гастролировать для того, чтобы помогать нашим ребятам",
– вспомнил шоумен.
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- Павел Зибров вспоминал, как певица вылечила его от болезни. Она приготовила ему травяной чай и вроде бы совершала какой-то обряд.
- Об особых способностях Нины Матвиенко говорила также Ольга Сумская. По ее мнению, у певицы были вещие сны. Актриса уверена, что на сцене никто не заменит Нину Митрофановну.