Просто слабый, – Alyosha оценила Влада Яму, который отсиживается в США

Танцовщик Влад Яма, как и певица Alyosha, в США. Если она выехала с тремя детьми, то он успел рвануть 24 февраля до закрытия границ для мужчин. Что артистка думает о звездах, которые отсиживались, пока ее Тарас Тополя воевал, узнавайте дальше.

Если Настя Приходько резко осуждает Влада Яму, то Alyosha, муж которой служил парамедиком в Харьковской области, критиковать не берется. Она говорит, что на фронте слабаки не нужны, так что пусть лучше убегают от войны в США.

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Alyosha высказалась о Владе Яме

У каждого свой выбор и оценка себя. Если человек оценивает себя, что не сможет держать оружие, не сможет убить, не сможет ничем помочь, а только умереть, это логично. Если он действительно никакой пользы не принесет, не умеет, не может, не служил в армии, не проходил никакой подготовки. Если он просто боится, слаб, то я не вижу смысла в присутствии на фронте таких людей,

– выразилась Alyosha.

Певица понимает, что не все мужчины могут переступить из-за своих страхов и стать в защиту Украины, поэтому если таких, как Яма, не мобилизовали, то на фронте они не нужны, потому что "смысла ноль".

"Человек должен быть в сознательном выборе – за что и зачем он идет. Если он собирает в себе эту силу, переступает через свой страх, а есть те, кто не может. Это действительно герои, которые переступают через свои страхи, через себя", – добавила артистка.