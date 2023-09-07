Развод британской актрисы Софи Тернер и певца Джо Джонаса обсуждают в сети около недели. После всех слухов супруги официально подтвердили разрыв.

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Софи Тернер и Джо Джонас официально расстаются

Звезда "Игры престолов" и солист группы Jonas Brothers опубликовали совместное заявление.

После четырех прекрасных лет брака мы вместе решили расторгнуть наш брак полюбовно. Существует много спекулятивных домыслов относительно того, почему, но на самом деле это общее решение, и мы искренне надеемся, что все могут уважать наши пожелания по поводу конфиденциальности для нас и наших детей,

– высказалась пара.



Софи Тернер и Джо Джонас расстаются / Фото из инстаграммы Софи Тернер

Ранее в прессе сообщалось, что инициатором развода стал Джо Джонас, именно он нанял адвоката по разводам. Супруги подали заявление о разрыве брака во вторник в Майами.

Среди возможных причин их проблем в отношениях называли разные ценности и потребности. Вроде бы Софи Тернер по желанию к постоянным вечеринкам и гуляниям расстраивала мужчину, который больше любил проводить время дома с детьми. Уже несколько месяцев пара не жила вместе, как сообщал источник.

Что известно о звездном браке