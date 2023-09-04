Наконец-то вся семья в сборе: Тарас Тополя показал милое фото с Alyosha и детьми в Украине

Певица Alyosha наконец-то вернулась домой. Жена Тараса Тополи вместе с детьми полтора года жила в США. Теперь семья решила воссоединиться в Украине. Лидер группы "Антитела" показал счастливое фото.

Еще в конце августа стало известно, что Alyosha возвращается домой. Об этом рассказал сам Тарас Тополя. По его словам, дети будут обучаться в украинской школе.

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Семья наконец-то вместе

Только 4 сентября Тополя в инстаграмме опубликовал кадр с женой и двумя сыновьями. Младшую дочь Марию семья решила не показывать.

Звездная семья позировала на улице. Возле родителей стояли Роман и Марк. Похоже, парни очень соскучились по папе, ведь на фотографии с улыбками на лицах прижимались к Тарасу Тополе.



Тополя показался с женой и детьми в Украине / Фото с его инстаграммы

Певец из группы "Антитела" лаконично подписал кадр: "Дома. Счастливы все, а любимая Alyosha особенно".

Ранее Тарас Тополя признавался, что его жене Елене страшно возвращаться в Украину, ведь здесь идет война. Певец заверил – будет принуждать семью прятаться в укрытие во время ракетных атак. По его словам, звездные родители уже организовали "безопасное" место дома.

Реакция сети

Поклонники артистов очень обрадовались общему фото. В комментариях под публикацией фаны написали приятные слова звездной семье:

"Приветствую дома".

"Прекрасные".

"Хорошие супруги".

"Супер! Как вы хороши!"

"А еще одной "топольки: не хватает".

"Великолепная украинская семья – патриотическая, талантливая, красивая!"

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