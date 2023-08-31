Друг Украины и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позировал в стильной вышиванке. Его фото опубликовал украинский бренд DAMIRLI – его основательницей является дизайнер Эльвира Гасанова.

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Борис Джонсон примерил вышиванку

Борис Джонсон позировал перед камерой в белой вышиванку. Воротник и манжеты рубашки украшала вышивка сине-желтыми нитями.

На сердце красовалась вышитая карта Украины тоже в цветах украинского флага. Судя по улыбке на лице экспремьера, Борису Джонсону понравился наряд.


Борис Джонсон / Фото из инстаграма DAMIRLI

Мировые звезды в нарядах украинских брендов

  • Бейонсе уже второй раз примеряет индивидуальный образ полностью от украинского бренда FROLOV. На выступ в Лас-Вегасе артистка надела металлическое мини-платье, верхняя часть которого трансформировалась в боди с вышитым вручную сердцем.
  • Королева Испании Летиция на запад в Мадриде надела вышиванку от украинского бренда Etnodim. Это роскошная красная сорочка с черно-белой вышивкой.
  • Гейли Бибер на ужин с мужем выбрала сиреневое платье-комбинацию. Это наряд украинского бренда Anna October.