Alyosha вспомнила опасную ситуацию с фронта, которую от нее скрыл Тарас Тополя

Украинская певица Alyosha высказалась о муже Тарасе Тополе, который был в опасной ситуации на фронте. Она поделилась, что артист был в нескольких метрах от оккупантов.

Муж Alyosha, певец Тарас Тополя, долгое время был на фронте в составе киевской терробороны. Но, как призналась артистка, лидер "Антител" был и в опасных для жизни ситуациях.

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Alyosha об опасной ситуации, когда Тополя был на фронте

Елена Тополь призналась, что были такие моменты, о которых Тарас признавался позже, чтобы его жена не волновалась. Например, музыкант некоторое время был недалеко от оккупантов.

Они были довольно близки к оккупантам, в нескольких метрах. И довольно долго были. Но он – парамедик. Я его просила, чтобы он был осторожен. Чтобы не уходил, бил себя в грудь, а сначала подумать, – поделилась Alyosha.

Тополь на фронте / Фото из инстаграма артиста

"Тарас настолько умный человек, что ему ничего не нужно говорить. Он сам все знает и хочет, чтобы у детей был отец. Он сейчас на культурном фронте, но его в любой момент могут вызвать, и он снова уйдет".