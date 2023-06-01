Alyosha в День защиты детей показала, как подросла ее дочь от Тараса Тополи: милое фото
Источник:Alyosha
С началом полномасштабного вторжения Alyosha с детьми уехала в США к родственникам Тараса Тополи. В День защиты детей она показала младшую дочь Марию с книгой о войне.
После того, как Россия цинично ударила по Киеву ракетами в День защиты детей и убила 9-летнюю девочку в Деснянском районе, Alyosha эмоционально напомнила одну из важнейших вещей, которую мы должны сделать для детей.
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Alyosha показала младшую дочь от Тараса Тополи
Певица подчеркнула, что у детей должно быть счастливое детство в любящей семье, где отношения мамы и папы станут для них примером в будущем. Кроме того детям важно иметь право на свободу выражения своих мыслей и чувств, на образование, на достойную жизнь без насилия.
Сегодня мы отмечаем особый день – День защиты детей! Этот праздник, напоминающий нам о самом ценном, что есть в нашей жизни – наши дети. Это день, когда мы вспоминаем об их правах, благополучии и безопасности,
– написала Alyosha.
В праздник она показала 2-летнюю дочь Марию от лидера "Антител" Тараса Тополи. На фото девочка лежит на полу в клетчатом платье и тянется к книге с красноречивым названием "Яблоки войны", которая учит говорить с детьми о войне. Лица девочки не видно, но очевидно, что она заметно выросла из последних кадров.
"Береги Господи всех деток. Помилуй и помоги в нужде", – добавила артистка напоследок.
Дочь Alyosha и Тараса Тополи / Фото с инстаграма певицы
- Кстати, весной Alyosha показывала маленькую дочь Марию с патриотическими косичками. Тарас Тополя тогда растрогался и отреагировал: "Мария Тарасовна – желто-голубая красавица".
- Интересно, что в октябре прошлого года многодетный отец впервые с начала войны встретился с детьми, они не виделись более полугода. Он полетел в Америку после того, как по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного группу "Антитела" вывели из Харьковской области.