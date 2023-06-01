Alyosha в День защиты детей показала, как подросла ее дочь от Тараса Тополи: милое фото

С началом полномасштабного вторжения Alyosha с детьми уехала в США к родственникам Тараса Тополи. В День защиты детей она показала младшую дочь Марию с книгой о войне.

После того, как Россия цинично ударила по Киеву ракетами в День защиты детей и убила 9-летнюю девочку в Деснянском районе, Alyosha эмоционально напомнила одну из важнейших вещей, которую мы должны сделать для детей.

К теме Дети гибнут из-за взбешенного деда, – Катя Осадча о трагических последствиях обстрела Киева

Alyosha показала младшую дочь от Тараса Тополи

Певица подчеркнула, что у детей должно быть счастливое детство в любящей семье, где отношения мамы и папы станут для них примером в будущем. Кроме того детям важно иметь право на свободу выражения своих мыслей и чувств, на образование, на достойную жизнь без насилия.

Сегодня мы отмечаем особый день – День защиты детей! Этот праздник, напоминающий нам о самом ценном, что есть в нашей жизни – наши дети. Это день, когда мы вспоминаем об их правах, благополучии и безопасности,

– написала Alyosha.

В праздник она показала 2-летнюю дочь Марию от лидера "Антител" Тараса Тополи. На фото девочка лежит на полу в клетчатом платье и тянется к книге с красноречивым названием "Яблоки войны", которая учит говорить с детьми о войне. Лица девочки не видно, но очевидно, что она заметно выросла из последних кадров.

"Береги Господи всех деток. Помилуй и помоги в нужде", – добавила артистка напоследок.

Дочь Alyosha и Тараса Тополи / Фото с инстаграма певицы