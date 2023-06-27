Alyosha показала детей от Тараса Тополи и ответила на упреки хейтеров: "Трудно жить иначе"

Певица Alyosha с началом полномасштабной войны вывезла детей Тараса Тополи за границу. В настоящее время они живут в США. Однако артистка часто сталкивается с критикой из-за этого. Теперь Alyosha ответила на упреки хейтеров.

В соцсетях жена Тараса Тополи показала детей. На фото даже присутствует дочь Мария, лицо которой звездные супруги долго скрывали.

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Семья прогулялась в одном из парков США. Alyosha показала всех троих детей – Романа, Марка и Марию.



Alyosha показала детей от Тараса Тополи / Фото с ее инстаграммы

Alyosha ответила хейтерам

Звезда призналась, что ей в комментариях пишут – как она может показывать радостную жизнь, когда на Украине война, а она в это время в Америке.

Певица решила ответить хейтерам. По ее словам, если бы все украинцы осознавали опасность для своих детей, они бы тоже вывезли их за границу или на Западную Украину.

У вас есть интернет, чтобы писать мне эти комментарии, но не осознаете, что ваши дети не защищены… Это досадно… Но так (если вы вывезете детей, – 24 Канал) они могут наслаждаться детством,

– заявила Alyosha.

Артистка поблагодарила судьбу, что смогла вывезти своих малышей.

"Поверьте, сердце страдает не меньше ваших… Это тяжело, жить иначе, не видеть родных людей, самых дорогих", – написала она.

Звездная мама добавила, что радость доставляет то, что ее дети улыбаются.

"Не надо негатива, люди, будем людьми! С нашей нации и с наших испытаний только начинается большая перемена мира. Продолжение следует... Немного счастья в ленту, уметь радоваться за других – это человечно!", – высказалась Alyosha.

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Кстати, после 24 февраля артистка с детьми переехала в США, где живет Тарасова мама. В то же время Тополь стал на защиту Украины – вступил в ряды территориальной обороны.

В октябре прошлого года Тополь впервые с начала великой войны встретился с детьми, они не виделись более полугода. Он улетел в Америку после того, как по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного группу "Антитела" вывели из Харьковской области.