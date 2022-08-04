Очень ждут наших, – Alyosha рассказала о родных в оккупированной Запорожской области

Жена Тараса Тополи Alyosha родом из Запорожья. Часть ее области сейчас оккупирована. В интервью нам певица призналась, сколько ее родных ждут освобождения.

Вся родня Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) родом из Запорожской области. Ее мама и папа из села Балки, которое временно оккупированное россиянами. К счастью сейчас они в Киеве, но в оккупации находятся родные и друзья артистки, рассказала она в интервью 24 каналу.

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Alyosha о родных в оккупации

В оккупированной Запорожской области живут более 20 родственников певицы. Однако это не все ее близкие, страдающие от гнета россиян. У звезды есть родня и в оккупированном Херсоне.

В селе Балки находится мамина младшая сестра Яна. Она находится в оккупации, с детьми. Им страшно, они очень ждут наших ВСУ. На связь выходят очень редко, потому что нет украинской связи. Пытаются беречься. Все мы ждем одного,

– рассказала нам Alyosha.

Напомним, что Арсен Мирзоян тоже из Запорожья, там остались его родители. В интервью 24 каналу он признался, что в оккупации живут его знакомые, близких друзей нет, они успели уехать, потому что знают, к чему приводит легкомыслие.

Интервью с Alyosha в видеоформате: смотрите видео онлайн