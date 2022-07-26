Арсен говорит, что его родные находятся сейчас прямо в Запорожье. Но они постоянно готовы к выезду в любой момент.

Читайте полностью Это не музыка, это г*вно, – интервью с Мирзояном о русскоязычных звездах и где "все были 8 лет"

Они готовы, мы об этом (об эвакуации – 24 канал) с ними разговаривали и не раз. Я сказал, что если вы сейчас не уезжаете, то приготовьтесь к тому, как происходило в Киеве. Это будет пробка, это будет непросто. Но вроде бы все все осознают, ну и я сказал: "Если что, я приеду". Никуда вы не денетесь от меня,

– рассказал исполнитель.

Что касается оккупированной территории Запорожской области, то там все близкие друзья уехали, осталось всего несколько знакомых.

"Мы сейчас списываемся, разговариваем. Есть знакомые, близких друзей нет. К счастью, очень много людей успело уехать, потому что все знают, к чему приводит такое легкомыслие, когда тебя военные просят: "Друзья, надо эвакуироваться". И нет, все сидят , все что-то ждут. А может, на "повезет - не повезет", не знаю", - убежден мужчина.

Отметим, что жена Тоня Матвиенко и дочь Нина сейчас находятся за границей. Где находятся сыновья от первого брака и бывшая жена Арсен не сообщил. В это время Мирзоян передает автомобили на фронт и ободряет военных своими выступлениями.

Интервью с Арсеном Мирзояном в видеоформате