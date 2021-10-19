Alyona Alyona с бойфрендом отправилась на отдых в Финляндию

Известная украинская рэперша Alyona Alyona решила отдохнуть от насыщенных рабочих будней, а потому отправилась в отпуск. Вместе со своим бойфрендом она проводит время в Финляндии.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona сделала паузу в работе и отправилась на отдых. Первыми фото с места она поделилась в инстаграм-сториз.

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Alyona Alyona с бойфрендом в Финляндии

Знаменитость выбрала довольно необычное место для отдыха, ведь украинские звезды в основном выбирают теплые страны. Тогда как Alyona Alyona полетела в Финляндию.

Всем привет. Сегодня я была целую ночь в пути, сразу после "Танцев со звездами" в аэропорт поехала и наконец приехала в отпуск в маленький городок в Финляндии под Хельсинками. Буду жить здесь несколько дней и отдыхать,

– поделилась рэперша.



Alyona Alyona об отпуске / Фото из инстаграм-сториз

Бойфренд звезды Денис также в инстаграме поделился сториз с места отдыха. Он показал живописный пейзаж, что видно из окна домика, где остановилась пара. Поскольку исполнительница демонстрировала такой же пейзаж, очевидно, что влюбленные проводят время вместе.

Ну что, разбойники, ура! Я уже приехал в Финляндию. Смотрите, какой здесь вид, река. Только холодно немножко, так бы сейчас пошел и искупался, а так пошел и лягу спать,

– рассказал Yoxden.



Где отдыхает Alyona Alyona с любимым / Фото из инстаграм-сторіз Yoxden

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