Успешная украинская исполнительница Alyona Alyona активно вела инстаграм-блог. Там она публиковала сообщения на различные темы, пародировала фото других звезд и делилась деталями личной жизни.

Читайте также Евгения Власова впервые объяснила, почему не хочет возвращаться в шоу-бизнес

Alyona Alyona покидает инстаграм

Реперша призналась, что теперь она приняла решение уйти с инстаграма. Она, конечно, не удаляет страницу, но будет возвращаться в социальную сеть значительно реже.

Мне еженедельно телефон присылает сообщение о том, сколько я в среднем трачу экранного времени в день. В последнее время я перевалила за 5 часов в день. И для меня это действительно критично, потому что я чувствую, как моя спина, шея и зрение постоянно в режиме просмотра телефона и это не нормально,

– подчеркнула звезда.

Alyona Alyona заметила, что очень предана поклонникам, а потому много времени проводила в инстаграме и тиктоке. К тому же она отвечает на сообщения от фанов. Поэтому когда артистка целый день общается, разделяет эмоции и дает определенную информацию, то получает удовольствие, но одновременно теряет энергию.

Это не значит, что в моей жизни ничего не происходит. У меня все равно есть будни артиста – съемки, встречи, эфиры и написание песен. Но все больше хочу отдавать всю себя какому-то рабочему процессу. Иногда я ловлю себя на мысли, что я уже теряю себя в реальном времени,

– поделилась знаменитость.



Alyona Alyona / Фото с нстаграма Alyona Alyona

"Любое событие я стараюсь трансформировать для своей аудитории. Забываю места, которые видела за рубежом, забываю суть встречи с кем-то или какого-то события именно потому, что я постоянно сосредоточена на том, что нужно достать телефон и что-то снять", – добавила она.

Alyona Alyona подчеркнула, что не исчезнет с инстаграма насовсем, ведь ее интересуют подписчики, она любит отвечать на вопросы. Однако большую часть времени реперша хочет отдавать творчеству и музыке.

Я приняла решение – быть в инстаграме и в социальных сетях немного меньше, потому что я стала 100% заложником экрана телефона. Мне хотелось бы выдавать меньше контента, но качественного! Недавно произошла ситуация, из-за которой мы 5 часво были без инстаграма и я сделала свои выводы!

– подытожила звезда.

Кто из звезд покидал соцсети

После того, как Бритни Спирс объявила о помолвке, звезда удалила страницу в инстаграме. Но уже через неделю она вернулась.

Крисси Тейген попрощалась с 14-миллионной аудиторией и удалилась с твиттера. Однако она ведет страницу в инстаграме.

Текст публикации Alyona Alyona

Я покидаю инстаграм.

Не 100%, но частично. Мне еженедельно телефон присылает сообщение о том, сколько я в среднем трачу экранного времени в день. В последнее время я перевалила за 5 часов в день. И для меня это действительно критично, потому что я чувствую, как моя спина, шея и зрение постоянно в режиме просмотра телефона и это не нормально.

Я поняла, что вполне предана своей аудитории. Очень много времени провожу в Instagram и Tik Tok, отвечая персонально на сообщения. И я не успеваю отвечать на все – отвечаю на 60%, но все равно разгребая постоянно свой директ, давая людям информацию, о которой меня спрашивают, общаясь с ними, разделяя с ними их эмоции, я получаю удовольствие и в то же время отдаю энергию. И очень часто под конец рабочего дня я чувствую себя бессильной.

Если вы могли заметить, в последнее время все чаще бывают дни, когда я совершенно не публикую Stories...

Это не значит, что в моей жизни ничего не происходит. У меня все равно есть будни артиста – съемки, встречи, эфиры и написание песен. Но все больше хочу отдавать всю себя какому-то рабочему процессу. Иногда я ловлю себя на мысли, что я уже теряю себя в реальном времени. И любое событие я стараюсь трансформировать для своей аудитории. Забываю места, которые видела за рубежом, забываю суть встречи с кем-то или какого-то события именно потому, что я постоянно сосредоточена на том, что нужно достать телефон и что-то снять.

Я понимаю, что абсолютно исчезнуть с инстаграма я бы не хотела: когда у меня есть больше свободного времени для сетей, то мне интересна жизнь моих подписчиков, интересно что-то спрашивать и бесконечно читать ответы и делать для себя выводы. Однако именно когда я была в Луцке 10 дней, я минимально привлекалась к инстаграму и большую часть времени посвятила музыке. Я вспомнила, как это круто – творить, делать именно то, что у меня получается лучше всего. Насколько классно жить в музыке и не отвлекаться на постоянные уведомления.

Я приняла решение – быть в инстаграме и в социальных сетях немного меньше, потому что я стала 100% заложником экрана телефона. Мне хотелось бы выдавать меньше контента, но качественного! Недавно произошла ситуация, из-за которой мы 5 часов были без инстаграма и я сделала свои выводы!