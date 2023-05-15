Алла Костромичева сообщила о беременности: милое фото модели с немалым животиком

Известная украинская модель Алла Костромичева поделилась радостной новостью – звезда беременна во второй раз. Очевидно, что уже в скором времени она станет мамой, ведь уже имеет немалый животик. Модель также воспитывает 7-летнего сына.

Напомним, что Алла Костромичева состоит в браке с бизнесменом Джейсоном Капоне. Вместе они воспитывают 7-летнего сына Сальваторе.

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Модель символически в День матери опубликовала в Instagram фото с округлым животиком. Этим съемом Алла Костромичева официально подтвердила, что ждет рождения второго ребенка.

Мы в ожидании второго ребенка. Я сделаю все возможное, чтобы ты родился в лучшем мире,

– написала звезда.



Алла Костромичева второй раз беременна / Фото с ее инстаграммы

В комментариях поклонники и друзья звезды выразили восхищение и поздравили будущую маму с беременностью:

"Невероятная Алла… Поздравляю от всего сердца!"

"Божеее, это прекрасно! Витаааюю".

"Привет, это прекрасная новость".

"Приветствую всю вашу семью с прекрасным событием".

"Так рады за вас. Поздравляю!"

"Боже, сколько я спала… Поздравляю!"

"Вау, как это хорошо, поздравляю вас! И с днем матери".

Любопытно, что слухи о второй беременности Костромичевой появились еще месяц назад. Модель рекламировала капроновые колготки, и подписчики заметили у нее округлый животик. Однако Алла только сейчас официально объявила о второй беременности.

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