Алла Костромичева сообщила о беременности: милое фото модели с немалым животиком
Источник:Алла Костромичева
Известная украинская модель Алла Костромичева поделилась радостной новостью – звезда беременна во второй раз. Очевидно, что уже в скором времени она станет мамой, ведь уже имеет немалый животик. Модель также воспитывает 7-летнего сына.
Напомним, что Алла Костромичева состоит в браке с бизнесменом Джейсоном Капоне. Вместе они воспитывают 7-летнего сына Сальваторе.
Интересно Светлана Тарабарова рассекретила, как назвала новорожденную дочь: "Как в песне "Бумбокса"
Модель символически в День матери опубликовала в Instagram фото с округлым животиком. Этим съемом Алла Костромичева официально подтвердила, что ждет рождения второго ребенка.
Мы в ожидании второго ребенка. Я сделаю все возможное, чтобы ты родился в лучшем мире,
– написала звезда.
Алла Костромичева второй раз беременна / Фото с ее инстаграммы
В комментариях поклонники и друзья звезды выразили восхищение и поздравили будущую маму с беременностью:
- "Невероятная Алла… Поздравляю от всего сердца!"
- "Божеее, это прекрасно! Витаааюю".
- "Привет, это прекрасная новость".
- "Приветствую всю вашу семью с прекрасным событием".
- "Так рады за вас. Поздравляю!"
- "Боже, сколько я спала… Поздравляю!"
- "Вау, как это хорошо, поздравляю вас! И с днем матери".
Любопытно, что слухи о второй беременности Костромичевой появились еще месяц назад. Модель рекламировала капроновые колготки, и подписчики заметили у нее округлый животик. Однако Алла только сейчас официально объявила о второй беременности.
Кто еще из звезд ждет ребенка: последние новости
- Герой 6 сезона шоу "Холостяк" Иракли Макацария официально после слухов подтвердил, что станет отцом. Он сообщил об этом в соцсетях, где опубликовал фото с беременной женой Лизой Чичуа. У девушки уже тоже немалый животик.
- Александра Шульгина с 1 сезона "Холостяка" снова беременна. В июне прошлого года она родила дочь Анжелику, а сейчас ждет второго ребенка от американца.
- 32-летняя британская актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в фильмах "Гарри Поттер", станет мамой. Она объявила о беременности первенцем и показала трогательные фото с мужчиной.