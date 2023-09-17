Актриса спешила в театр, когда заметила, что ее авто забрал эвакуатор. Поэтому Саливанчук пришлось брать такси, которое стояло прямо на улице.

Интересно Грех жаловаться, – Сергей Середа назвал сумму, зарабатываемую в месяц

Звезда опаздывала, поэтому согласилась ехать с этим таксистом. И хотя поездка заняла всего 6 минут, таксист потребовал с Анны 300 гривен. Звезда была в шоке и отказалась платить такие деньги.

Нам ехать минут шесть, а он просит 300 гривен. Я говорю: "Вы что? С ума сошли? Какие 300 гривен? Мы ехали шесть минут! Максимум 100 гривен я вам даю!". Он закрывает автомобиль и везет меня обратно на место,

– рассказала Саливанчук.



Анна Саливанчук рассказала о наглом таксисте / Фото из инстаграммы

Актриса понимает свою вину, ведь заранее не спросила, сколько это обойдется.

Однако знаменитость было шокировано таким поведением водителя. Артистка призналась, что просто выскочила из авто. В то же время водитель еще и обматерил актрису.

Была пробка, у него была старая машина, где можно было самому открыть дверцу. Я открыла и выбежала на ходу. Он еще и меня обматерил,

– добавила артистка.

Если бы не опоздание, Саливанчук вызвала б полицию.