Звездная чета актеров Алисии Викандер и Майкла Фассбендрера ожидает рождения первенца. Это подозревают поклонники пары из-за фото знаменитости с округлым животиком.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер впервые станут родителями

Знаменитые звездные супруги Алисия Викандер и Майкл Фассбендер ожидают рождения первенца. Об этом стало известно в твиттер-аккаунте одной из поклонниц, которая распространила фото актрисы, где она с округлым животом. Также о беременности Алисии сообщило издание Metropolitan Magazine.

Не пропустите Джиджи Хадид рассекретила имя 4-месячной дочери

О том, что Алисия Викандер и Майкл Фассбендер впервые станут родителями, ходили слухи ранее. В частности, летом пара отдыхала на Ибице. Фото из отпуска распространились по сети, а поклонники начали подозревать беременность актрисы из-за ее округлого живота.

Впоследствии осенью Алисию поймали папарацци. На сделанных фотографиях тоже было заметно беременный живот. Но сами супруги скрывают все детали личной жизни. Они поженились тайно три года назад, а новость о беременности также не комментируют.

На фото, которое распространила пользовательница твиттера, звезда фильма "Девочка из Дании" позирует на кресле. Она одета в обтягивающий серый свитер. На беременном животе актриса держит чашку без помощи рук. Кадр, который завирусился в сети, является вполне вероятным подтверждением, что Алисия Викандер ожидает первенца.

В издании взамен отмечают, что фото сделано в периоде между декабрем и январем. Поэтому возможно даже то, что звездные супруги уже стали родителями впервые. Также становится понятно, почему лента "Лара Крофт-2. Расхитительница гробниц" с Алисией Викандер была отложена на более поздний срок.

alicia vikander and michael fassbender are expecting their first child ? pic.twitter.com/HfUnKLNlEr — marla golpista (@arabeIIaessiedu) January 21, 2021

Что известно о браке Алисии Викандер и Майкла Фассбендера

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер познакомились на съемках фильма "Свет в океане", где они сыграли супружескую пару. Впоследствии актеры начали встречаться. Первые слухи об их романе появились в конце 2014 года.

Через некоторое время пара рассталась на несколько месяцев, однако в 2016 году они возобновили отношения. В 2017 году Алисия и Майкл сыграли тайную свадьбу, которая прошла на Ибице.