Алиса Милано ехала на переднем пассажирском сиденье внедорожника Ford Edge 2020 года, которым управлял ее 63-летний дядя Митчелл Дж. Карп. Когда он потерял сознание, автомобиль выехал на другую полосу движения и врезался во внедорожник, который впоследствии скрылся с места происшествия.

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Киноактриса, долго не думая, вызвала скорую помощь и тем временем проводила сердечно-легочную реанимацию своему родственнику. Спасатели впоследствии доставили мужчину в больницу UCLA Westwood в Лос-Анджелесе, но о его состоянии пока ничего неизвестно. Что касается самой актрисы, то она не пострадала.

"Заботиться друг о друге несложно", – Милано

Впрочем, 18 августа поделилась в твиттере обеспокоенной заметкой, где призвала всех заботиться о своих родных и знать базовые навыки оказания первой помощи.

Текст публикации Алисы Милано

Мы все должны использовать любую возможность, чтобы защитить людей, которых мы любим. Сделайте прививку. Носите маски. Избавьтесь от оружия. Научитесь делать сердечно-легочную реанимацию. Другим навыкам, основанным на здравом уме. Заботиться друг о друге не сложно, а очень важно,

– подчеркнула Алиса Милано.

Известно, что в ДТП 50% пострадавших умирают еще до приезда скорой. То есть, при оказании первой доврачебной помощи – был бы шанс, что человек будет жить. Какие правила нужно знать каждому при оказании первой помощи – читайте здесь.

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