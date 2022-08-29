Alina Pash выступит на легендарном Burning Man после перформанса на фестивале с россиянами

Украинская певица Alina Pash выступит на всемирно-известном фестивале Burning Man. На нем звезда представит Украину.

Певица Alina Pash продолжает присоединяться к известным фестивалям и выступать на концертах по всему миру. На днях она объявила о важном выступлении на легендарном Burning Man.

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Alina Pash представит Украину на Burning Man

Исполнительница призналась, что будет серию выступлений на фестивале. Она добавила, что счастлива представлять Украину.

Я буду выступать на Burning Man! Я счастлива представлять Украину на фестивале мирового значения Burning Man. У меня будет серия выступлений,

– сообщила Alina Pash.

Alina Pash и ее выступление в Венгрии

Недавно Alina Pash выступила на фестивале в Венгрии Sziget, где находились и российские артисты. В отличие от группы Kalush Orchestra, отказавшихся выходить на одну сцену с россиянами, певица решилась поехать туда.

Исполнительница заявляла, что хотела, чтобы украинцев услышали. На сцене она продемонстрировала политический перформанс – разрезала портрет Орбана, который пожимает руку путина. "И люди восприняли это очень на ура. Именно те, которые являются оппозицией. Но, конечно, были те, кто написал: "Больше не возвращайся в Венгрию"".

– ежегодное событие независимого искусства, происходящее в США, штат Невада, в пустыне Блэк-Рок 8 дней. Мероприятие начинается в первую минуту последнего понедельника августа и завершается в первый понедельник сентября. Во время кульминации феста сжигают огромное деревянное изваяние человека.