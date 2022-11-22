Год назад певица Alina Pash попала в огромный скандал с ее поездками в Москву и Крым. На Красной площади она в 2017 году сделала фото – позировала в блузке с принтом Kyiv.

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Alina Pash о фото на Красной площади

Это фото "всплыло" во время участия артистки в Нацотборе. Теперь исполнительница объяснила, что считала этот кадр и саму поездку не чем-то негативным, а проявлением позиции.

Больше всего мне в этой истории жаль моих родственников и друзей, которые просто наблюдали и ничего не могли сделать. Как мама говорила: Выдали ту фотографию с Красной этой площади. Я с этой "Киев"-кофтиной стою - это где-то мой флаг, красно-черный, голубовато-желтый. Мама: "Это никто не поймет". Я в это верила",

– сказала Alina Pash.



Alina Pash в Москве / Скриншот с видео

Поездка в Крым

История с поездкой Alina Pash в Крым была крайне запутанной – сначала звезда говорила, что была на временно оккупированной территории законно, впоследствии жаловалась на "размазанную память", и только через несколько месяцев признала, что была в Крыму незаконно с Ириной Билык.

Напомним, что Alina Pash критиковала Ирину Билык из-за того, что та не вступилась за нее в период критики. Она призналась, что не называла ее имени, потому что хотела сохранить репутацию, но в ответ поддержки не получила.

"Кто-то скажет: "Она тупа такая?" или "Она на себя слишком много взяла?". Но я уже перестала думать, кто что скажет. Я чувствовала сильный импульс перед Новым годом, сильный импульс относительно того, что происходит со мной и с Украиной" "И на тот момент Евровидение могло стать самой громкой сценой, чтобы сказать о том, что у меня очень болит и о том, чем я очень горжусь", – отметила певица.

В 2019 году у меня уже были эти вопросы от общества, и я отвечала, как, что к чему. Я ездила на свадьбу на территорию Крыма, мне было 22 года, я была бэк-вокалисткой Ирины Билык. Я работала и не интересовалась полноценно всеми нюансами. Я была безответственной. Я должна об этом подумать дважды.

Alina Pash добавила, что во время Нацотбора начала сомневаться, каким действительно был ее визит в Крым. Она вроде бы начала обманывать сама себя и запутывать общество.

Я туда попала незаконным путем и не имела права участвовать в отборе. Беру на себя эту ответственность сейчас, сегодняшней Алиной в 29 лет. И понимаю, что это было недостойно, при всех условиях пытаться это опровергнуть, так запутаться и запутать людей в этом. Это был публичный обман. Мне очень досадно, что он такой громкий произошел и еще перед такими событиями", – подытожила артистка.