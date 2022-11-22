Рік тому співачка Alina Pash втрапила у величезний скандал з її поїздками до Москви та Криму. На Красній площі вона у 2017 році зробила фото – позувала в кофтинці з принтом Kyiv.

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Alina Pash про фото на Красній площі

Це фото "сплило" під час участі артистки у Нацвідборі. Тепер виконавиця пояснила, що вважала цей кадр і саму поїздку не чимось негативним, а проявом позиції.

"Найбільше мені в цій історії шкода моїх родичів та друзів, які просто спостерігали й нічого не могли зробити. Як мама казала: "Видали ту фотографію з Красної цієї площі". Кажу: "Мамо, ти не розумієш, це мій стейтмент. Я із цією "Київ"-кофтиною стою – це десь мій стяг, червоно-чорний, блакитно-жовтий. Мама: "Це ніхто не зрозуміє". Я в це вірила",

– сказала Alina Pash.



Alina Pash у Москві / Скриншот з відео

Поїздка в Крим

Історія з поїздкою Alina Pash до Криму була вкрай заплутаною – спершу зірка казала, що була на тимчасово окупованій території законно, згодом скаржилась на "розмазану пам'ять", і лиш через кілька місяців таки визнала, що була в Криму незаконно з Іриною Білик.

Нагадаємо, що Alina Pash критикувала Ірину Білик через те, що та не заступилась за неї в період критики. Вона зізналась, що не називала її імені, бо хотіла зберегти репутацію, але у відповідь підтримки не отримала.

"Хтось скаже: "Вона тупа така?" або "Вона на себе забагато взяла?". Але я вже припинила думати, хто що скаже. Я відчувала сильний імпульс перед Новим роком, сильний імпульс щодо того, що відбувається зі мною та з Україною. І на той момент Євробачення могло стати найгучнішою сценою, щоб сказати про те, що в мене дуже болить і про те, чим я дуже пишаюся", – зауважила співачка.

У 2019 році я вже мала ці питання від суспільства, і я відповідала, як, що до чого. Я їздила на весілля на територію Криму, мені було 22 роки, я була бек-вокалісткою Ірини Білик. Я робила свою роботу та не цікавилася повноцінно всіма нюансами. Я була безвідповідальною. Я мала б про це подумати двічі.

Alina Pash додала, що в час Нацвідбору почала сумніватися, яким насправді був її візит до Криму. Вона начебто почала обманювати сама себе й заплутувати суспільство.

"Я туди потрапила незаконним шляхом і не мала права брати участь у відборі. Беру на себе цю відповідальність зараз, сьогоднішньою Аліною у 29 років. І розумію, що це було негідно, при всіх умовах намагатися це спростувати, так заплутатись і заплутати людей у цьому. Це був публічний обман. Мені дуже прикро, що він такий голосний стався й ще перед такими подіями", – підсумувала артистка.