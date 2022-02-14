Alina Pash объяснила, где взяла фейковую справку от пограничников, и публично ответила Стерненко

Активист Сергей Стерненко заверил, что победительница Нацотбора Евровидения-2022 Alina Pash подделала справку о законном въезде в Крым. Певица не стала это отрицать, но сбросила все на своего представителя.

Скандал вокруг победы Alina Pash на Нацотборе Евровидения только набирает обороты. В воскресенье, 13 февраля, Общественный вещатель опубликовал справку, которая якобы подтверждает, что в 2015 году артистка пересекала границу с Крымом со стороны Украины. Однако она оказалась поддельной.

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Alina Pash о фейковой справке от пограничников

Будущая представительница Украины на Евровидении-2022 заявила, что болела, когда "Суспільне" попросило справку от Государственной пограничной службы, поэтому вместо нее это сделал представитель команды. Так, певица попыталась объяснить, что не причастна к подделке документов.

Я болела, поэтому дала письменное разрешение представителю команды запросить справку от Пограничной службы Украины. По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора,

– рассказала Alina Pash.

Она подала повторный запрос в Госпогранслужбу, чтобы забрать справку лично, и будет делать это до тех пор, пока не докажет, что "ничего не нарушала". Артистка пообещала показать документ в своем инстаграме, как только он будет у нее на руках.

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Alina Pash ответила Сергею Стерненко

Не могла Alina Pash обойти вниманием эмоциональное сообщение общественного активиста Сергея Стерненко, который и раскрыл ее обман со справкой от пограничников. Она закинула ему, что он не может "пробить" информацию о ее пересечении границы с Крымом, потому что такую информацию предоставляют только физическому лицу, если она касается его лично, по запросу суда или адвокатов.

Какой из них, мне интересно, делал господин Стерненко?

– поинтересовалась Alina Pash.

Что не так со справкой Alina Pash о поездке в Крым

Документ, о котором Alina Pash просили в сети несколько недель, появился в доступе лишь после ее победы. Его обнародовал "Суспільний мовник", но уточнил, что справку передала команда певицы, поскольку Государственная пограничная служба отказала им в запросе.

14 февраля Стерненко назвал документ о выезде в Крым через админграницу в Херсонской области подделкой. Он заверил, что в августе 2015 года "Alina Pash посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта", воспользовавшись российскими авиалиниями.

Так, "Суспільне" не подпишет соглашение с Alina Pash на Евровидение, пока напрямую не выяснит все обстоятельства с Государственной пограничной службой Украины.

Полный текст публикации Alina Pash:

Хочу прокомментировать публикацию Сергея Стерненко. Не могу просто смотреть на это со стороны. Во-первых, хочу обратить внимание, что человек с безупречной репутацией Сергей Стерненко публично говорит, что он имеет доступ к государственным базам данных и может "пробить" любого человека, кто где был.

Насколько мне известно, подобную информацию Пограничная служба может предоставлять по запросу физического лица о себе лично, по запросу суда или с адвокатским запросом. Какой из них, мне интересно, делал господин Стерненко?

Теперь о справке:

Я болела, поэтому дала письменное разрешение представителю команды запросить справку от Пограничной службы Украины. По доверенности был направлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства "Суспільному".

Также я подала повторный запрос, чтобы получить такую справку непосредственно в свои руки. Как только она будет у меня, я обнародую ее в своем аккаунте в Инстаграме. И я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала.

Я хочу поблагодарить всех украинцев, которые поддержали меня на Национальном отборе и продолжаете поддерживать. Это бесценно! Я верю, что каждый из вас понимает и чувствует силу моей песни. Что этот посыл должен прозвучать на весь мир!