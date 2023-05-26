Вы, бл*ть, тупорылое стадо: блогерша Алхим отреагировала на хейт из-за сторис о больнице Днепра

Скандальная украинская блогерша Анна Алхим снова нарвалась на критику. В сети считают, что она могла спровоцировать ракетный удар по больнице в Днепре.

У Анна Алхим более 600 тысяч подписчиков в инстаграме, среди которых много россиян. За день до ракетного удара по поликлинике в Днепре, который произошел днем 26 мая, она опубликовала на свою огромную аудиторию инстаграм-сторис, в которой раскрыла номера двух больниц, где спасают раненых военных.

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"Больницы Днепра переполнены военными. В каждом госпитале есть место, где люди могут оставить помощь, продукты. Ребята не местные, поэтому неизвестно, приезжают ли ко всем родные", – говорится в инстаграм-сторис скандальной Анны Алхим за 25 мая.

Скриншот из инстаграм-сторис Анны Алхим за 25 мая

В сети полагают, что крылатой ракетой по медицинскому заведению россияне ударили именно после сторис блогерши, и назвали ее наводчицей. Алхим отреагировала матами и пожаловалась на клевету. По ее словам, она одна из немногих блогеров, которые заполняют свою ленту постами о войне, сборах и волонтерит с первых дней войны.

То, что сейчас происходит в инстаграме, доказывает только одно – что все вы, бл*ть, тупорылое стадо. Во-первых, я сделала этот репост вчера, потому что он был у половины города Днепр. Поскольку я из Днепра, я, конечно, всегда делаю репосты. Вас это абсолютно на х*й не интересует. Ибо вам нужно только обх**с*сить Алхим. Занести в какие-нибудь ваши еб*н** никому не нужные тупые паблики, и сказать, что я наводчица. Вот и все. Что я могу сказать по этому поводу? Идите нах*й,

– заявила блогерша в сторис.

Реакция Стерненко и Осадчей на скандал с Алхим

Общественный деятель Сергей Стерненко назвал Анну Алхим "любительницей Путина" и напомнил, что она несла в интервью Рамине в 2020 году. Блогерша говорила: "Я не знаю никого круче, чем Путин, никого влиятельнее, чем Путин. Для меня в этом плане он красавчик".

Ничего нового. Любительница Путина в Днепре в свое время не понесла никакого наказания. Продолжает работать против Украины и сейчас… Зато на суд по самозащите поеду на днях я,

– прокомментировал Сергей Стерненко.

Телеведущая Катя Осадчая тоже отреагировала на волну хейта в сторону Анны Алхим. Она не раскритиковала блогершу, а лишь обратилась ко всем публичным людям с большой аудиторией и призвала быть более ответственными.

Пожалуйста. Блогеры и инфлюенсеры. Будьте умнее, иногда лучше просто промолчать,

– написала Катя Осадчая в инстаграм-сторис.

Катя Осадчая о скандале с Алхим / Скриншот с инстаграм-сторис