Украинская танцовщица Алена Шоптенко потеряла родную маму 20 мая 2020 года. В откровенном интервью звезда рассказала, что ее мама тяжело болела последние 10 лет.

Успешный украинская хореограф Алена Шоптенко часто скрывает личную жизнь и не рассказывает о ее деталях. Однако недавно в откровенном интервью звезда впервые поделилась признанием о смерти матери Татьяны Васильевны.

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Алена Шоптенко о смерти матери

Танцовщица рассказала, что ее мама долго болела, но никому не признавалась об этом. Когда состояние здоровья Татьяны Васильевны осложнилось, было уже слишком поздно.

"Она держала в тайне, не хотела никого грузить. Как жаль, что она это сделала. Как жаль. Она болела 10 лет лимфолейкозом – это заболевание крови. Но потом болезнь переросла в лимфому. Она увидела это и сказала:" Ну все, мне конец ". Это был адский период. Мы пытались лечить, но это все не помогало", – ошеломила Елена Шоптенко.

Хореограф добавила, что долго думала о том, что подарить маме на день рождения. Но потом решила устроить подарить ей семейную фотосессию на 70-летие.

Это была наша последняя фотосессия, потому что буквально через два с половиной месяца мамы не стало. Она просто сгорела на глазах. 20 мая ее не стало. Собранность моя, которой она меня учила, мне очень сильно помогла,

– сообщила хореограф.

Алена Шоптенко добавила, что ее мама всегда скрывала эмоции и чувства. Этот характер приняла и сама танцовщица. "Мама – главный человек в моей жизни. Благодаря ей я, кто есть", – подчеркнула знаменитость.

Интервью с Еленой Шоптенко: смотрите видео онлайн

Что известно о маме Шоптенко