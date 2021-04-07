Алена Шоптенко впервые рассказала о смерти матери
Украинская танцовщица Алена Шоптенко потеряла родную маму 20 мая 2020 года. В откровенном интервью звезда рассказала, что ее мама тяжело болела последние 10 лет.
Источник:"Позаочі"
Успешный украинская хореограф Алена Шоптенко часто скрывает личную жизнь и не рассказывает о ее деталях. Однако недавно в откровенном интервью звезда впервые поделилась признанием о смерти матери Татьяны Васильевны.
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Алена Шоптенко о смерти матери
Танцовщица рассказала, что ее мама долго болела, но никому не признавалась об этом. Когда состояние здоровья Татьяны Васильевны осложнилось, было уже слишком поздно.
"Она держала в тайне, не хотела никого грузить. Как жаль, что она это сделала. Как жаль. Она болела 10 лет лимфолейкозом – это заболевание крови. Но потом болезнь переросла в лимфому. Она увидела это и сказала:" Ну все, мне конец ". Это был адский период. Мы пытались лечить, но это все не помогало", – ошеломила Елена Шоптенко.
Хореограф добавила, что долго думала о том, что подарить маме на день рождения. Но потом решила устроить подарить ей семейную фотосессию на 70-летие.
Это была наша последняя фотосессия, потому что буквально через два с половиной месяца мамы не стало. Она просто сгорела на глазах. 20 мая ее не стало. Собранность моя, которой она меня учила, мне очень сильно помогла,
– сообщила хореограф.
Алена Шоптенко добавила, что ее мама всегда скрывала эмоции и чувства. Этот характер приняла и сама танцовщица. "Мама – главный человек в моей жизни. Благодаря ей я, кто есть", – подчеркнула знаменитость.
Интервью с Еленой Шоптенко: смотрите видео онлайн
Что известно о маме Шоптенко
- Татьяна Васильевна работала врачом. Алена Шоптенко рассказала, что ее мама доказала дочери, что врач – это не профессия, а призвание.
- Танцовщица поделилась историей, как в 12 лет заболела, но находилась в то время в санатории. Рассказав мамы телефону симптомы, Татьяна Васильевна поняла, что это за болезнь.
- По словам Елены Шоптенко, ее мама заботилась о каждом, кто обращался к ней за помощью и никогда не отворачивалась от больных.
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