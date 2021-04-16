Схоже, у період локдауну в Києві Олені Шоптенко найбільше не вистачає сцени, тому феєричні танцювальні шоу вона показує вдома. Для майже 300-тисячної аудиторії в інстаграмі знаменитість влаштувала справжній перформанс з переодяганням.

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Олена Шоптенко станцювала на столі

Затишний домашній костюм хореографиня змінила на одразу кілька ефектних танцювальних образів, які відповідали стилям танцю. Спочатку Олена Шоптенко з'явилася в кадрі з насиченим макіяжем, у короткій м'ятній сукні з оголеною спиною та численними блискучими браслетами. Далі – у вишуканій бальній сукні чорного кольору та з зібраним у високий пучок волоссям.

У пікантному яскраво-жовтому вбранні – бюстгальтері з камінням і напівпрозорій мініспідниці – Шоптенко станцювала на столі, показавши запальні рухи. Згодом вона ефектно перевтілилася в образ Кармен, а тоді одягла звабливе блакитне боді з анімалістичним принтом.

"Ще два тижні карантину, і я відчуваю, що буду готова навіть заспівати на цьому столі", – з гумором написала Олена Шоптенко.

Нове ефектне відео Олени Шоптенко викликало фурор у мережі та зібрало 80 тисяч переглядів. Від коментарів не втрималися навіть українські зірки – Джамала, Світлана Тарабарова, Віталій Козловський, Ірина Федишин та інші. Додамо, хореографиня не вперше танцює вдома. Раніше вона вразила запальним танцем на кухні, який виконувала у сміливій чорній мінісукні.