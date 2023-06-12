Актер Алексей Суровцев показал, как спасал животных из Херсонщины: видео трогает до слез
Источник:Алексей Суровцев
Украинский актер Алексей Суровцев на днях собрал команду и отправился в Херсонскую область. Он показал, как спасал животных, и отчитался о своей работе.
Украинский актер Алексей Суровцев рассказал о его поездке в Херсонскую область. Там он вместе с командой помогал спасать одиноких животных, оказавшихся среди воды из-за оккупантов.
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Как Алексей Суровцев спасал животных
Актер рассказал, что решил ехать не в Херсон, а при фронтовую Федоровку. Он пояснил, что в Херсоне было достаточно волонтеров и очереди из лодок. В то время как жители Федоровки не меньше нуждались в помощи, чем херсонцы.
Жители Федоровки очень нуждались в нашей помощи, потому что все забыли, что много затопленных сел, с такими же людьми и животными. Мы привезли около 3 тонн гуманитарки, которую мы собрали благодаря вам. Найти животных было сложно, но все же нам удалось выловить запуганных, брошенных на произвол хвостиков,
– сообщил Суровцев.
Алексей рассказал, кого удалось спасти: несколько собачек, котиков, ежика, который в воде держался за забор, а также пару обессиленных белых нутрий. Актер забрал в свое убежище, которое открыл после начала российского вторжения, 7 кошек в самом тяжелом состоянии. Остальных передали в местные приюты.
Алексей Суровцев в Херсонской области: видео
Поклонники благодарят актера за такой труд в комментариях под трогательным роликом:
- "Вы со своей командой спасли не просто животных, вы спасли их жизнь!";
- "Вы невероятны, это было очень тяжело, просто благодарна, что не оставались в стороне, всегда поддерживаю Ваше убежище";
- "Больше бы таких человечных и добрых людей, как Вы. Ваша работа – это просто нечто невероятное";
- "Гордость – вот что чувствую. Спасибо вам, Алексей, вы мой спаситель (моей кошечки из Ирпеня). Искренне и от сердца";
- "Большая благодарность Вам за помощь. Вы делаете невероятную работу. Сердце в клочья, когда смотришь на это все".
Как звезды помогают Херсону
- Даниель Салем вместе со своим отрядом помогал эвакуировать украинцев из Херсона. Он публиковал видео, где показывал свою работу и работу других волонтеров и служб.
- Тина Король приобщилась к помощи пострадавшим материально. Она вместе со своим фондом закупила лодки, штаны-броды, жилеты, присланные в Херсонскую область.
- Катя Осадчая, Ксения Мишина, Юрий Горбунов жестко обращались к международным мировым сообществам и осуждали их за бездействие.