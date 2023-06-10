Украинская актриса Наталка Денисенко несколько дней воздерживалась от общения с поклонниками. Все из-за потери в семье – умер ее свекор, отец Андрея Фединчика.
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Наталка Денисенко вышла на связь с фанами
Я отсутствовала в соцсетях несколько дней. Хоть фото сделаны вчера вечером после похорон и поминок, но сегодня я все еще в обессиленном состоянии. Умер мой свекор, папа Андрея... Мы знали, что он умирает, но все равно очень больно отпускать его... Я его очень любила,
– сообщила звезда.
Наталка Денисенко вышла на связь / Фото с инстаграм-сториз
Наталка Денисенко вышла на связь только на днях. Она рассказала, что прощание со свекром прошло хорошо. Актриса имела возможность увидеться с мужем, который в ВСУ: "Андрей занимался организацией похорон, а я занималась организацией поминок. Все прошло очень хорошо... И эти дни я была очень собрана и бодра. Но я поняла, что моя психика в стрессовых ситуациях очень классно действует – все четко, но как только все кончается, мне становится плохо, я просто остаюсь без сил".
Наталка Денисенко вышла на связь / Фото с инстаграм-сториз
Актриса добавила, что потеря в семье ужасным образом наложилась на катастрофу из-за подрыва Каховской ГЭС.
Все это время я доносила и читала об аварии в Каховке. И, пожалуй, я не знаю, как выдержать этот мир! И этих россиян! Эта трагедия наложилась на нашу личную трагедию, и я просто не могу прийти в себя,
– добавила актриса.
Наталка Денисенко вышла на связь / Фото с инстаграм-сториз
- Напомним, Наталка Денисенко 6 июня сообщила о горе в семье – скончался ее свекор Григорий Фединчик. Он долго болел, поэтому семья готовилась к нелестным новостям после Пасхи. Актриса выразила соболезнование семье мужа.
- Муж Наталки Денисенко Андрей Фединчик приезжал домой с фронта как раз на Пасху. Всей семьей они ходили святить праздничная корзина.