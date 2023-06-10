Украинская актриса Наталка Денисенко несколько дней воздерживалась от общения с поклонниками. Все из-за потери в семье – умер ее свекор, отец Андрея Фединчика.

К теме Наталья Денисенко сообщила о потере в семье: "Трудно знать, что родной человек умирает"

Наталка Денисенко вышла на связь с фанами

Я отсутствовала в соцсетях несколько дней. Хоть фото сделаны вчера вечером после похорон и поминок, но сегодня я все еще в обессиленном состоянии. Умер мой свекор, папа Андрея... Мы знали, что он умирает, но все равно очень больно отпускать его... Я его очень любила,

– сообщила звезда.



Наталка Денисенко вышла на связь / Фото с инстаграм-сториз

Наталка Денисенко вышла на связь только на днях. Она рассказала, что прощание со свекром прошло хорошо. Актриса имела возможность увидеться с мужем, который в ВСУ: "Андрей занимался организацией похорон, а я занималась организацией поминок. Все прошло очень хорошо... И эти дни я была очень собрана и бодра. Но я поняла, что моя психика в стрессовых ситуациях очень классно действует – все четко, но как только все кончается, мне становится плохо, я просто остаюсь без сил".



Наталка Денисенко вышла на связь / Фото с инстаграм-сториз

Актриса добавила, что потеря в семье ужасным образом наложилась на катастрофу из-за подрыва Каховской ГЭС.

Все это время я доносила и читала об аварии в Каховке. И, пожалуй, я не знаю, как выдержать этот мир! И этих россиян! Эта трагедия наложилась на нашу личную трагедию, и я просто не могу прийти в себя,

– добавила актриса.



Наталка Денисенко вышла на связь / Фото с инстаграм-сториз