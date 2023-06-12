Український актор Олексій Суровцев розповів про його поїздку на Херсонщину. Там він разом з командою допомагав рятувати самотніх тварин, які опинилися серед води через окупантів.

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Як Олексій Суровцев рятував тварин

Актор розповів, що вирішив їхати не в Херсон, а прифронтову Федорівку. Він пояснив, що в Херсоні було достатньо волонтерів та черги з човнів. Тоді як мешканці Федорівки не менше потребували допомоги, ніж херсонці.

Жителі Федорівки дуже потребували нашої допомоги, бо всі забули, що ж багато затоплених сіл, з такими ж людьми й тваринами. Ми привезли майже 3 тонни гуманітарки, яку ми зібрали завдяки вам. Знайти тварин було складно, але все ж таки нам вдалося виловити заляканих, покинутих напризволяще хвостиків,

– повідомив Суровцев.

Олексій розповів, кого вдалося врятувати: декілька песиків, котиків, їжачка, який у воді тримався за паркан, а також пару знесилених білих нутрій. Актор забрав у свій притулок, який відкрив після початку російського вторгнення, 7 котів у найважчому стані. Решту передали до місцевих притулків.

Олексій Суровцев на Херсонщині: відео

Шанувальники дякують акторові за таку працю в коментарях під зворушливим роликом:

"Ви зі своєю командою врятували не просто тварин, ви врятували їх життя!";

"Ви неймовірні, це дуже було тяжко, просто вдячна, що не залишались в стороні, завжди підтримую Ваш притулок";

"Більше б таких людяних і добрих людей, як Ви. Ваша робота – це просто щось неймовірне";

"Гордість – ось що відчуваю. Дякую вам, Олексію, ви мій рятівник (моєї кішечки з Ірпеня). Щиро і від серця";

"Велика подяка Вам за допомогу. Ви робите неймовірну роботу. Серце на шматки, коли дивишся на це все".

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