Любую ж*пу можно пройти, – Дурнев эмоционально объяснил, почему расходятся во время войны

Алексей Дурнев личную жизнь не рассекречивает, но советы влюбленным раздает. Он считает, что во время войны пары расходятся, потому что у них меняются ценности и исчезают общие интересы.

За последние пять месяцев развелось немало звездных пар. Брак одних дал трещину еще до войны, другие же раскололись во время. Алексей Дурнев заговорил об этом со своей 882-тысячной инстаграм-аудиторией.

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Дурнев о парах, которые разошлись во время войны

В каждом украинце и каждой украинке произошла трансформация ценностей, и оказалось, что у некоторых пар они перестали совпадать. Бывшие общие интересы исчезли, а новые еще не сформировались. Вот и имеем,

– считает Алексей Дурнев.

Он думает, что любые кризисные ситуации заставляют покопаться в себе. Так, то, что было важным в мирное время – становится пустяком, а то, о чем не задумывался – превращается в главный жизненный ориентир. Однако, по мнению Дурнева, есть только одна вещь, которая может все склеить – настоящая любовь.

"Конечно, любую ж*пу, самую глубокую и темную, могут пройти любящие люди. Это чувство – самый крепкий клей, который выдерживает все, как бы сладко это ни звучало. Любовь переживет войну, срывы, слезы, новые конченые хобби, депрессию, боль, замкнутость, расстояние, "извини, я отправил весь аванс на ВСУ", разлуку, потери, выгорание, пертурбации и "каре отчаяния". Любовь победит все", – говорит звезда.

Алексей Дурнев / Фото с инстаграма блогера