Мошенники от имени Alekseev выпустили русскоязычную песню: как отреагировал артист

Популярный украинский певец Alekseev стал жертвой мошенников. Неизвестные выпустили под его сценическим именем русскую песню. Артист поделился деталями инцидента.

Никита Алексеев считает, что это дело рук России. Напомним, что певец до 24 февраля 2022 года был безумно популярным в России, но затем выступил против войны и загремел там в "черный список".

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Алексеев рассказал, что на официальных стриминговых платформах под его сценическим именем появилась русскоязычная песня, которую он не публиковал.

Со мной произошла достаточно неприятная ситуация. Попытка дискредитировать меня со стороны россиян. Неизвестные мне люди распространяют трек под моим сценическим именем на страницах, но я к этому не причастен. Догадаться, откуда они, несложно, потому что песня русскоязычная,

– объяснил артист.



Мошенники от имени Alekseev выпустили русскоязычную песню / Скриншот с его инстаграммы

По его словам, это нарушение авторских прав, поэтому он будет бороться с нарушителями в правовом поле. Над этим уже трудятся юристы.

"Мое сценическое имя – это зарегистрированная торговая марка. Подобные действия по его использованию незаконны, и мы будем реагировать на них в соответствии с действующим законодательством", – ответил он.

Алексеев считает, что люди, совершившие это преступление, являются гражданами страны, ведущей против Украины жестокую войну.

Мы давно привыкли и знаем, на что способны представители этой террористической страны и сколько бед они наделали украинцам, нарушив абсолютно все международные нормы. Но мы все равно будем бороться с этой несправедливостью,

– подчеркнул Алексеев.



Мошенники от имени Alekseev выпустили русскоязычную песню / Скриншот с его инстаграммы

Напомним, что Алексеев только в мае прошлого года вернулся в Киев. С ним в столицу приехала его девушка, участница группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая, родившейся в России.

Добавим, что война застала Ульяну в Европе, и к любимому она приехала только в начале мая, а ее российское гражданство доставило Alekseev хлопот. Ему пришлось ставить Ульяну на учет в СБУ. Он заявлял, что хочет сменить ее гражданство.