Вдохновился Барских: Алексеев честно ответил, будет ли переводить свои русскоязычные хиты

Певец Alekseev ранее заявлял, что не будет отказываться и продолжит петь русскоязычные песни. Теперь артист рассказал, планирует ли переводить эти песни на украинский язык.

За последний год некоторые певцы начали переводить свои песни или даже отреклись от старого репертуара. В частности, Макс Барских обновил несколько русскоязычных песен и теперь исполняет их на украинском языке.

Интересно Экспродюсер Олега Винника нашел ему замену: бурная реакция на клип с копией артиста

В то же время Никита Алексеев ранее заявлял, что продолжит петь русскоязычные хиты. "Песни на русском я уже писать не буду. Но у меня есть много очень популярных песен на русском языке и отказываться от них я не буду", – говорил Alekseev.

По его мнению, после вторжения России его треки приобрели новые актуальные смыслы, например в песне "Пьяное солнце": "Убей меня потом, но только не сейчас" или "Океанами стали".

Будет ли Alekseev переводить свои хиты

Теперь артист выдал новое заявление. В частности, он рассказал, планирует переводить свои песни на украинский языке. Отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграмме, он признался, что перевод для него важен по многим причинам.

Подходить к такому процессу нужно очень ответственно, поскольку песня должна получить вторую жизнь. Для этого нужны время, вдохновение и немного везения (куда без него),

– написал исполнитель.

Он добавил, что уже в скором времени его слушатели смогут услышать результаты творческих поисков. Уже даже состоялась пробная запись о днее из песен, но какой именно – Никита не сказал.



Алексеев ответил, планирует ли перевести свои песни / Фото с его инстаграм-сторис

К слову, недавно Алексеев стал жертвой мошенников. Неизвестные выпустили под его сценическим именем русскую песню. Никита считает, что это дело рук России.