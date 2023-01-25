Бывший лидер группы "Тартак" часто рассказывает фанатам о буднях военной службы. Одним из таких моментов он поделился в инстаграмме, из-за чего фанаты начали сильно волноваться. Дело в том, что он предстал на фото с перебинтованной головой, но не объяснил – то ли что-то у него произошло, то ли он его сам замотал в рамках учений.

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Фото из учений. "Синяки" на лице это лишь игра света, теней и фильтров. Я в тылу. Ад гасят другие,

– лаконично написал Положинский и добавил в сообщение стихотворение, вероятно, своего авторства.



Александр Положинский показал перебинтованную голову / Фото из инстаграммы исполнителя

"Не лізь поперед батька в пекло

Казали мені колись

Ти ж не лімузин по проспекту

Не поспішай не лізь

Аж пекло саме приперло

Добряче так припекло

Прийшло мов свині по перли

Наче по камінь скло

І в змозі ти чи не в змозі

Ось та чарівна мить

Коли пекло вже на порозі

Й треба його гасить"

Реакция сети

Все по-разному отреагировали на фото и попросили больше так не пугать их печальными фото:

"Искренняя благодарность за службу и защиту";

"Берегите себя";

"Разве можно так пугать!";

"Писали бы это сначала, сердце обрывается";

"Саша, ты лучший. Будь сильным";

"Ох, испугали, едва дочитала. Берегите себя!";

"Напугали очень… Берегите себя. Вы нам не чужой человек, мы вас очень любим!";

"Поправляйтесь музыкант, защитник";

"Интересно перемотали, как единорога";

"Опечаленный твоим состоянием. Пусть восстановление пройдет как можно лучше".

Напомним, что Александр Положинский находится в составе 47-й отдельной механизированной бригаде. Он находится в армии почти 8 месяцев.