Бывший лидер группы "Тартак" часто рассказывает фанатам о буднях военной службы. Одним из таких моментов он поделился в инстаграмме, из-за чего фанаты начали сильно волноваться. Дело в том, что он предстал на фото с перебинтованной головой, но не объяснил – то ли что-то у него произошло, то ли он его сам замотал в рамках учений.
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Фото из учений. "Синяки" на лице это лишь игра света, теней и фильтров. Я в тылу. Ад гасят другие,
– лаконично написал Положинский и добавил в сообщение стихотворение, вероятно, своего авторства.
Александр Положинский показал перебинтованную голову / Фото из инстаграммы исполнителя
"Не лізь поперед батька в пекло
Казали мені колись
Ти ж не лімузин по проспекту
Не поспішай не лізь
Аж пекло саме приперло
Добряче так припекло
Прийшло мов свині по перли
Наче по камінь скло
І в змозі ти чи не в змозі
Ось та чарівна мить
Коли пекло вже на порозі
Й треба його гасить"
Реакция сети
Все по-разному отреагировали на фото и попросили больше так не пугать их печальными фото:
- "Искренняя благодарность за службу и защиту";
- "Берегите себя";
- "Разве можно так пугать!";
- "Писали бы это сначала, сердце обрывается";
- "Саша, ты лучший. Будь сильным";
- "Ох, испугали, едва дочитала. Берегите себя!";
- "Напугали очень… Берегите себя. Вы нам не чужой человек, мы вас очень любим!";
- "Поправляйтесь музыкант, защитник";
- "Интересно перемотали, как единорога";
- "Опечаленный твоим состоянием. Пусть восстановление пройдет как можно лучше".
Напомним, что Александр Положинский находится в составе 47-й отдельной механизированной бригаде. Он находится в армии почти 8 месяцев.