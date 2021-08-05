Александра Зарицкая показала, как отметила свой день рождения возле водопада

Украинская певица Александра Зарицкая из группы KAZKA 3 августа праздновала свое 29-летие. Девушка отправилась в мини отпуск, впрочем, куда именно – не признается.

Для праздничного образа Александра выбрала удобную одежду: лосины, белую футболку, кепку и удобные кроссовки. Совсем скоро артистка выйдет на паркет "Танцев со звездами", ведь стала там участницей, поэтому Александра поразила подтянутыми и спортивными формами.

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В честь своего дня рождения, которое было 2 дня назад, она поблагодарила всех поклонников и родных за искренние поздравления и добавила, чтобы люди не обижались, если она им не ответила.

"Вошла в новый год. Благодарна тем, кто шагает рядом! Благодарна тем, кто присоединится вскоре! Я не могу дождаться, чтобы увидеть, куда нас эта дорога приведет. Ко дню рождения я пожелала только одного: чтобы все мои люди были здоровы и счастливы. Целую-обнимаю вас и благодарю за поздравления! Не обижайтесь, если не ответила. У меня все же мини отпуск", – прокомментировала звезда.

Позади нее можно увидеть большой и грандиозный водопад, который не напоминает ни один из украинских. Вероятно, Зарицкая отправилась за границу в компании своего таинственного бойфренда.



Александра Зарицкая на отдыхе / Фото с инстаграма KAZKA

Реакция сети

Фанаты положительно отреагировали на редкий снимок Зарицкой с отдыха и поинтересовались, уж не пожелала ли себе в праздник Александра победу на "Танцах со звездами 2021". Коллеги артистки, такие как Леся Никитюк, Мишель Андраде, Алина Байкова и Lida Lee оставили ей в комментариях восхищенные "эмоджи".

"Постройнела, стала еще роскошнее";

"Ого! Маме зять не нужен ???";

"Моя сладкая, с пройдешним! Все самое интересное только начинается и главная сказка еще впереди";

"Саша, вы такая красавица. Здоровья и счастья побольше!";

"Красавица, Сашуня!";

"Шикарная! С днем ​​рождения";

"Милашка";

"Горячая девушка".

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