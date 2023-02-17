Александр Пономарев поздравил сына с днем рождения и растрогал общими фото

Украинский певец Александр Пономарев поздравил сына Сашу с 16-летием. Он показал милый коллаж, на котором собрал кадры с сыном.

Украинский певец Александр Пономарев на днях поделился трогательной корреспонденцией на своей странице. Его младший сын 15 февраля отметил день рождения.

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Александр Пономарев поздравил сына

Исполнитель опубликовал семейный фотоколлаж, на котором собрал кадры с сыном из разных лет его жизни. Там и архивная фотография, где Саша поставил малышом, и снимок, сделанный в последние годы. Заметно, как вырос и сменился сын Александра Пономарева.

16-й день рождения сына на Сретение Господне! Мой Саша, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела!

– написал певец.



Александр Пономарев с сыном / Фото с инстаграма певца

В комментариях поклонники приобщаются к поздравлениям:

"Пусть Господь всегда оберегает, Александр, вас и ваших родных. Искренние поздравления и лучшие пожелания имениннику!";

"Наши поздравления";

"Мои поздравления с Днем рождения сына! Божьего благословения";

"Поздравления сердечные, исполнение мечтаний";

"Поздравляем! Лучшие пожелания, Сашу в день рождения";

"С именинником вас! Пусть ваш сын растет счастливым ребенком, то есть уже парнем".

На днях день рождения праздновал и дочь Маши Ефросининой – ей исполнилось 19 лет. Телеведущая показала ее фото, удивив фанатов сходством девочки со звездной мамой.