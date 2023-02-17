Александр Пономарев поздравил сына с днем рождения и растрогал общими фото

17 февраля 2023, 12:10
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Александр Пономарев

Украинский певец Александр Пономарев поздравил сына Сашу с 16-летием. Он показал милый коллаж, на котором собрал кадры с сыном.

Украинский певец Александр Пономарев на днях поделился трогательной корреспонденцией на своей странице. Его младший сын 15 февраля отметил день рождения.

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Александр Пономарев поздравил сына

Исполнитель опубликовал семейный фотоколлаж, на котором собрал кадры с сыном из разных лет его жизни. Там и архивная фотография, где Саша поставил малышом, и снимок, сделанный в последние годы. Заметно, как вырос и сменился сын Александра Пономарева.

16-й день рождения сына на Сретение Господне! Мой Саша, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела!
– написал певец.


Александр Пономарев с сыном / Фото с инстаграма певца

В комментариях поклонники приобщаются к поздравлениям:

  • "Пусть Господь всегда оберегает, Александр, вас и ваших родных. Искренние поздравления и лучшие пожелания имениннику!";
  • "Наши поздравления";
  • "Мои поздравления с Днем рождения сына! Божьего благословения";
  • "Поздравления сердечные, исполнение мечтаний";
  • "Поздравляем! Лучшие пожелания, Сашу в день рождения";
  • "С именинником вас! Пусть ваш сын растет счастливым ребенком, то есть уже парнем".

На днях день рождения праздновал и дочь Маши Ефросининой – ей исполнилось 19 лет. Телеведущая показала ее фото, удивив фанатов сходством девочки со звездной мамой.

Автор: Марія Касій