Александр Кривошапко, крутивший роман с предательницей Денисовой, женился в третий раз: фото из ЗАГСа

Участник шоу "Х-фактор" Александр Кривошапко женился в третий раз. 13 сентября он расписался в Киеве. Избранницей артиста стала косметологиня Мария, с которой он встречался не менее полутора лет.

30-летний Александр Кривошапко родом из Мариуполя. После полномасштабного вторжения россии в Украину он основал свой благотворительный фонд "Братское сердце", который помогает переселенцам, а на днях отважился еще на один важный шаг – расписался с любимой Марией.

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Экс-муж Денисовой Кривошапко женился в третий раз

Мария теперь за моей спиной! Эта история о преодолении. Мы многое прошли и осознали. Вместе создавали фонд и дальше пойдем также вместе,

– прокомментировал Александр Кривошапко.

Он добавил, что пока не время для громких празднований, поэтому свадьбу будет гулять через день после победы Украины в войне с россией. "То есть совсем скоро", – подчеркнул певец.

Александр Кривошапко с третьей женой Марией / Фото из инстаграма певца

"Каждый раз, когда я засыпаю в зале на диване, он относит меня в спальню на руках, бережно и нежно, боясь разбудить. Я любимая, и это чувствую каждый миг. Мы прошли с тобой много – взлеты, падения, разлуки, если коротко. Сейчас мы растворяемся в нежности, в друг друге, кайфуем от каждой секунды вместе, и это главное. Люблю тебя, мой муж", – романтично написала Мария в своем инстаграме и опубликовала то же фото из ЗАГСа.