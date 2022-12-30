Я расплакался, – Кривошапко вспомнил первый звонок от родных из Мариуполя

Певец Александр Кривошапко поделился, что его родственники едва эвакуировались из Мариуполя во время массированных обстрелов весной. Мужчина говорит, что их вывез незнакомый человек, а дальше они уже шли пешком.

Певец и финалист шоу "Х-Фактор", который родом из Мариуполя, сам организовывал эвакуационные рейсы из города, потому что имеет свой благотворительный фонд "Братское сердце". Но не решался попросить водителей вывести свою семью, поскольку понимал – нуждающихся слишком много. Однако помочь его родным решил незнакомый мужчина.

К слову Это был эмоциональный терроризм, – Кривошапко о родных в Мариуполе, едва выбравшихся из оккупации.

"Были авиаудары по моему району. Видел, что от дома улетела часть стены. 8 дней не было связи. Родные сидели в подвале, и к ним зашел незнакомый человек. У него места не было в машине. Моя семья очень попросила о том, чтобы он помог. Он ничего не ответил и уехал. Мои уже даже верить перестали. Но он вернулся. Сказал: "У вас пять минут". Они поднялись, взяли все самое ценное, их довезли до выезда из города. А там уже под обстрелами они пешком шли километров двадцать", – поделился артист.

Только тогда родные смогли ему дозвониться и сказать, что выбрались из города. Об этом он рассказывал и раньше.

Они уже позвонили, когда вышли из Мариуполя... Это первый момент во время войны, когда я расплакался... Это была неделя, когда оккупанты еще позволяли украинской связи гулять по просторам Мариуполя. Потом уже они сошли с ума: отрубили украинскую связь, запустили этот "Феникс", который можно было получить, только приняв гражданство "ДНР"... Но это уже, как говорится, другая история,

– отметил Кривошапко.

Впрочем, когда обстрелы прекратились, со слов Александра можно понять, что он вернулся в оккупированный Мариуполь, "потому что у нее там есть свои дела". Ранее он рассказывал, что в блокаде Мариуполя в то время умерла его бабушка. Тогда родные не смогли с ней попрощаться и похоронить достойно. Но сейчас он поделился, что бабушку похоронили соседи в парке, этим загорелась его мама. О ситуации в городе с мамой он старается не говорить. Но он не сомневается, что Мариуполь уволят украинские военные, потому что видит, на что способны люди в Украине.

Относительно своей экс-жены и дочери, он их вывез в безопасное место еще 24 февраля, а затем они перебрались за границу. Сейчас Александр находится на Украине и вместе с волонтерами помогает людям на деоккупированных территориях. Также он недавно третий раз женился с косметологиней Марией, с которой встречался полтора года.