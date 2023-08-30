Я возвращался в страну дважды, – Александр Эллерт объяснил, как уехал за границу во время войны

Юморист Александр Эллерт отреагировал на ложные заявления по его выезду за границу. Он объяснил, что уехал в США по всем нормам.

Победитель "Холостячки" и юморист Александр Эллерт живет и работает в Соединенных Штатах. Он выехал туда уже во время полномасштабного вторжения.

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Как уехал Александр Эллерт

Александра Эллерта часто критикуют в сети из-за выезда за границу. На этот раз он расставил все точки над "i", хотя в детали не удавался. Юморист объяснил, что Минкульт, "Квартал 95" и даже система выезда "Шлях" не причастны к нему.

Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова,

– ответил Эллерт.

"Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат никакого отношения к моему пересечению границы не имеют. Поэтому прошу официально от**баться от меня".



Александр Эллерт / Фото с его инстаграма

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