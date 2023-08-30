Победитель "Холостячки" и юморист Александр Эллерт живет и работает в Соединенных Штатах. Он выехал туда уже во время полномасштабного вторжения.
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Как уехал Александр Эллерт
Александра Эллерта часто критикуют в сети из-за выезда за границу. На этот раз он расставил все точки над "i", хотя в детали не удавался. Юморист объяснил, что Минкульт, "Квартал 95" и даже система выезда "Шлях" не причастны к нему.
Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также за время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова,
– ответил Эллерт.
"Министерство культуры, "Квартал 95", президент любой страны, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат никакого отношения к моему пересечению границы не имеют. Поэтому прошу официально от**баться от меня".
Александр Эллерт / Фото с его инстаграма
Какие звезды-мужчины живут за границей
- Влад Яма с начала вторжения с семьей остается за границей, за что его регулярно критикуют украинцы. Богдан "Кротевич" Тавр на днях признался, что "набил бы лицо" танцовщику.
- Олег Винник с первых дней полномасштабного вторжения уехал в Берлин, где вроде бы лечится. Долгое время он молчал о войне, хотя изредка в сети появлялись доказательства помощи военным. Интервью, вышедшее с артистом, не улучшило отношение украинцев и звездных коллег к нему.