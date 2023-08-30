Переможець "Холостячки" та гуморист Олександр Еллерт живе та працює у Сполучених Штатах. Він виїхав туди вже під час повномасштабного вторгнення.

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Як виїхав Олександр Еллерт

Олександра Еллерта часто критикують в мережі через виїзд за кордон. Цього разу він розставив усі крапки над "і", хоч у деталі не вдавався. Гуморист пояснив, що Мінкульт, "Квартал 95" та навіть система виїзду "Шлях" не причетна до нього.

Я офіційно покинув Україну по усім нормам законодавства під час військового стану. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знов,

– відповів Еллерт.

"Міністерство культури, "Квартал 95", президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат ніяких відносин до мого перетинання кордону не мають. Тому прошу офіційно від**батися від мене".



Олександр Еллерт / Фото з його інстаграму

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