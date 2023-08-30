Переможець "Холостячки" та гуморист Олександр Еллерт живе та працює у Сполучених Штатах. Він виїхав туди вже під час повномасштабного вторгнення.
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Як виїхав Олександр Еллерт
Олександра Еллерта часто критикують в мережі через виїзд за кордон. Цього разу він розставив усі крапки над "і", хоч у деталі не вдавався. Гуморист пояснив, що Мінкульт, "Квартал 95" та навіть система виїзду "Шлях" не причетна до нього.
Я офіційно покинув Україну по усім нормам законодавства під час військового стану. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знов,
– відповів Еллерт.
"Міністерство культури, "Квартал 95", президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат ніяких відносин до мого перетинання кордону не мають. Тому прошу офіційно від**батися від мене".
Олександр Еллерт / Фото з його інстаграму
Які зірки-чоловіки живуть за кордоном
- Влад Яма з початку вторгнення з сім'єю залишається за кордоном, за що його регулярно критикують українці. Богдан "Кротевич" Тавр днями зізнався, що "набив би лице" танцівнику.
- Олег Винник з перших днів повномасштабного вторгнення виїхав у Берлін, де начебто лікується. Довгий час він мовчав про війну, хоч зрідка у мережі з'являлися докази його допомоги військовим. Інтерв'ю, яке вийшло з артистом, не покращило ставлення українців та зіркових колег до нього.