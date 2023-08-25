Начальник штаба бригады специального назначения "Азов" НГУ Богдан "Тавр" Кротевич негативно отозвался о мужчинах, уехавших из Украины незаконно. Военный объяснил, что именно раздражает его больше всего.
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Кому бы "Тавр" набил лицо
По мнению Тавра, абсолютно нормально, если за границу выезжают женщины с детьми ради спокойствия и безопасности. Но совсем иначе он относится к тем, кто пересекает границу незаконно.
"Меня не так бесит, что они уехали, меня бесит, что они когда-нибудь вернутся. Меня просто это выводит из себя. И они вернутся. Меня триггерит то, что они, скорее всего, не понесут никакого наказания. Опять же вопрос справедливости. Просто выводит", – поделился Кротевич.
Защитник назвал украинского артиста, к которому у него особенно отрицательное отношение. "Тавр" считает, что раз уж ходить на развлекательные мероприятия, то и кадры из них держать при себе.
И еще некоторые позволяют выкладывать видео с вечеринок. Влад Яма где-то там свои винилы крутит. Ему бы я лицо набил, просто так по-мужски. Всяким ТрО Барселоны,
– добавил "Тавр".
Интервью с Богданом "Тавром" Кротевичем: смотрите видео онлайн
Где сейчас Влад Яма
- С начала полномасштабного вторжения Влад Яма уехал в Соединенные Штаты вместе с женой Лилией и сыном. Многие предполагают, что его выезд был незаконным, ведь по словам Ямы, он уехал из страны 24 февраля.
- В США танцовщик работает хореографом. Там он часто светится на вечеринках, где работает то ведущим (и общается по-русски), то диджеем. Также проводит благотворительные мероприятия и аукционы, но все равно нарывается на хейт почти под каждой публикацией в интернете.
- Влад Яма практически не отвечает на вопросы подписчиков о том, почему он не в Украине или не на фронте. Судя по нескольким его комментариям, танцовщик считает, что не жить в стране – его право. Касаемо фронта артист отвечал так: "прислушиваюсь исключительно к военным".